Leticia Requejo, tajante con la actitud de Ivonne Reyes: "Se niega a hablar de lo que todos queremos"

El nombre de Ivonne Reyes vuelve con más fuerza que nunca en el panorama televisivo. Tras confesar que se encuentra en la ruina económica, la actriz venezolana no dudó en visitar el plató de ¡De viernes! para contar todos los detalles de su actualidad. Además, Ivonne sigue inmersa en una lucha mediática con Pepe Navarro que sigue empeñado en no aceptar la paternidad de su hijo Alejandro.

Según explicó, ha perdido alrededor de 10 millones de euros y tres propiedades debido a malas inversiones y asesorías fiscales inadecuadas. Ivonne también ha sufrido algunos problemas de salud, como fue una septicemia que le afectó a múltiples órganos. Además, se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico debido a una profunda depresión.

La última noticia que afecta de lleno a la venezolana es sobre la paternidad de su hijo, ya que una mujer dice conocer al padre biológico del joven. Sobre este asunto, no dudaron en pronunciarse en Tardear. El magacín quiso abordar de primera mano las últimas apariciones públicas de Ivonne Reyes en los medios de comunicación.

"Ella no está nada preocupada sobre si hay una mujer que sabe quién es el padre biológio de Alejandro. Está deseando que esa persona salga y que lo diga", apuntaba Marta López. "Lleva tiempo intentando que esta historia se sepa. Lo auténtico y lo que vale es lo que dice la sentencia", explicaba Marisa Martín Blázquez.

"Esto sirve para desacreditarla y volverla loca. No tiene ningún sentido", apuntaba también Marta López. Esta nueva historia asegura que los sobrinos de este hombre estarían dispuestos a ayudar a Pepe Navarro ofreciendo su ADN para que fuese cotejado. Sin duda, un gran giro de guion a esta polémica historia.

En este sentido, Leticia Requejo no duó en alzar la voz y criticar la actitud de Ivonne Reyes: "Ivonne quiere que lo saque, pero si sale, ¿va a hablar de esto? Porque casualmente este viernes sobre este tema no quería hablar, solo de cómo se encontraba. Si sale el tema, ¿lo va a hablar?".

"La actualidad la está marcando ella porque no olvidemos que quién cuelga la sentencia es ella y la que habla en Lecturas y en platós también. No veta ningún tema, pero el tema por el que todos queremos saber,porque es ella la que lo está sacando, se niega a hablar. No me vale", hablaba de manera tajante la periodista del corazón.

Marta López y Leticia Requejo, en 'Tardear'

"Está cansada de ese tema y sacó la sentencia cuando le dio la gana", recordaba Marta López en defensa de la actriz venezolana. "Me interesa la verdad y ella tiene su verdad y Pepe Navarro también, cada uno la suya", recordaba también Leticia Requejo.

"Hay una cosa en la que todos podemos estar de acuerdo. Más allá de la cuestión legal, que es la que es, luego está el ruido mediático y este tema va y viene. El ruido mediático se acaba si se hacen esas pruebas de ADN, el que no quiso hacérselas se las haría y entonces se sabría. Por algún motivo no interesa", zanjaba el presentador Frank Blanco sobre este asunto.