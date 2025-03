Laura Fa, muy crítica con Juan del Val por llamar "facha" a la prensa rosa: "Me choca que haga corazón y dispare contra él"

Desde luego, Juan del Val no deja indiferente a nadie con sus intervenciones en televisión. Entre El Hormiguero, La Roca y El Desafío, el rostro de Atresmedia acumula no pocos titulares polémicos. El último, señalar como "facha" a la prensa del corazón española en el espacio dominical de laSexta.

"La prensa del corazón se debería hacer mirar, iba a decir conservadora pero no, lo facha que es. Lo que no puedes hacer es decir que una persona que se va a cenar con dos amigas 'se relaja'. ¿Qué quiere decir eso?", quiso saber Del Val este domingo.

Se refería, ni más ni menos, a las fotografías que publicó la revista Diez Minutos de Íñigo Onieva "relajándose" con dos amigas y un amigo "en la noche madrileña". Así, equiparó los rumores a los que se desataron sobre su matrimonio con Nuria Roca este verano.

"Esto es lo mismo que pasó con nosotros cuando yo fui a Santander a una feria y tú te quedaste en Menorca. Pues crisis. ¿Pero vivís en 1950? ¿En serio?", se preguntaba el tertuliano del programa vespertino. Obviamente, han sido declaraciones que no han agradado en absoluto a ciertos colaboradores de Espejo Público.

La más crítica ha sido Laura Fa: "Me choca que esté haciendo corazón y dispare directamente contra la prensa del corazón. Evidentemente, en la prensa del corazón, cuando no se dicen las cosas, se dicen de otra manera. Yo tengo la misma información que Beatriz Miranda".

Laura Fa se queja de los comentarios de Juan del Val sobre la prensa del corazón. Atresmedia Televisión

"Las informaciones que llegan sobre Íñigo son muy determinadas y contamos lo que podemos. Juan sabe por qué lo contamos", ha comentado Fa, añadiendo que Del Val está defendiendo a su amiga y compañera del programa de las hormigas Tamara Falcó.

"Entiendo lo que está haciendo ahí. Es amiguismo con Tamara y quiere defenderla. Me parece bien, pero que no dispare contra nosotros por defender a su amiga", ha pedido Laura. Pilar Vidal disentía: "Él no hace amiguismo con Tamara. Realmente se pone en el papel de escritor".

Gema López, presentadora de 'Más Espejo'. Atresmedia Televisión

La Mamarazzi ha asegurado que Juan no va a los platós "como escritor". "Él dice que con 'relaja' se refieren a una infidelidad, pero no tenéis ninguna prueba", ha remarcado Vidal. "Pero no está como escritor en esos programas, está como muchísimas cosas más menos como escritor. Es que no te hace un análisis sintáctico de los titulares", ha insistido la periodista catalana.

Gema López ha tratado de zanjar el tema afirmando que fue una de las amigas de Onieva "quien dio el soplo a la prensa": "Lo tengo confirmado. Así que cuidado, Íñigo. Si vas a tomarte algo, ten cuidado con quien te relacionas".