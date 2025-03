Carmen Alcayde, concursante de 'Supervivientes': su salto entre lágrimas en homenaje a los voluntarios de la DANA

Era una de las grandes bazas del Conexión Honduras de este domingo, 16 de marzo. El abandono de Beatriz Rico dejaba una plaza libre en Supervivientes 2025 que debía ser ocupada. Carmen Alcayde fue la valiente que inició su aventura como concursante del reality de Telecinco.

"Pero, ¿tú te lo has pensado bien?", quiso saber Sandra Barneda desde España, recibiendo la negativa por respuesta de la nueva participante del formato de Cuarzo. Y es que, como confirmó ella misma, la propuesta le vino de un día para otro y no se lo pensó dos veces.

De hecho, este fin de semana, Sofía Suescun le tomó el relevo en Socialité como comentarista de espacios de telerrealidad de Telecinco. La navarra ha pasado de estar apartada de la cadena a causa de unos supuestos desencuentros por temas de representación a tener una sección.

Alcayde aseguró que arrancaba la experiencia con actitud de positivismo, pero que no sabía cuánto le iba "a durar". "Tú eres experta en realities y ahora estás en el mejor que hay. Tienes que demostrar que eres una gran superviviente", la animó la presentadora catalana.

En plató, colaboradores como Carmen Borrego o Kiko Jiménez coincidieron en que la valenciana "es muy intensa" y podría "desquiciar" a alguno de sus compañeros. E intenso -o incluso accidentado- fue su salto desde el helicóptero unos minutos después.

La tertuliana de Fiesta o Tardear, entre otros programas de Fuencarral, se marcó 'un Borja' al tirarse del helicóptero. Cabe recordar que, hace dos semanas, el joven dedicó su salto a las víctimas de la terrible DANA que asoló Valencia y alrededores el pasado mes de octubre.

"Como valenciana, me encantó el salto de Borja. Suscribo todo lo que dijo y quiero añadir a todos los voluntarios, que vinieron a la DANA de todas partes de España y del mundo a pringarse de barro hasta aquí y a sacarnos adelante", expuso Alcayde, sollozando.

Carmen Alcayde es la nueva concursante de 'Supervivientes 2025'. Mediaset España

"Sin vosotros no lo habríamos conseguido. Gracias, gracias", agradeció Carmen, que tampoco se olvidó de sus allegados: "A mi familia, que la quiero mucho. A mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, a mi chico. Gracias por estar en mi vida, te quiero. Y sobre todo a mis hijos. Lo hago todo por vosotros así que mamá va a intentar sobrevivir, pero vosotros sacad buenas notas".

Sin más dilación, Carmen Alcayde se lanzó al agua. Lo hizo desatando la preocupación en Sandra Barneda y los colaboradores de Conexión Honduras. "¿Qué le pasa? Parece que se ha hecho daño. ¿Está bien? ¿Qué le ocurre?", preguntaba desconcertada Barneda. "Que me he dejado la espalda, se me ha olvidado estirar las piernas y he caído como de espaldas", informaba Alcayde, que al final pudo recomponerse y llegar sana y salva a Playa Furia.