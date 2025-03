Adiós a 'La isla de las tentaciones' en Telecinco: ¿cómo están las parejas del reality en la actualidad?

Este lunes, 17 de marzo, a las 22:00 horas, Telecinco pondrá el broche definitivo a La isla de las tentaciones 8 con un debate final en directo. Entre medias, a las 23:00, estrenará La Favorita 1922, para luego continuar con las Tentaciones a las 00:15 horas.

La 'estrategia sándwich' de Telecinco tiene todo el sentido: la primera parte de esta última tertulia del reality puede favorecer, y mucho, a la serie protagonizada por Verónica Sánchez. Y es que ni en Fuencarral esperaban que reflotase de manera tan potente el 'fenómeno Tentaciones'.

El formato de Cuarzo Producciones ha cerrado su octava edición promediando un 16,8% de cuota de pantalla y 1.605.000 espectadores. Hace siete días, alcanzó su máximo de temporada, un espectacular 26,9% de share y 2.211.000 televidentes de media.

En esta edición, la cadena ha optado por ofrecer los debates solo para suscriptores de Mitele Plus. Aun así, los cortes de los mejores momentos de estas acaloradas tertulias se hacían virales en redes sociales. En una de ellas, los abonados pudieron ver cómo Sandra Barneda hacía guiños a David Broncano, pues en La Revuelta se ha aludido varias veces a su programa.

Esta noche, por primera vez en abierto, caben más giros de guion en el último encuentro de las parejas de concursantes y los solteros de La isla de las tentaciones 8. BLUPER repasa todo lo que se sabe hasta ahora de las duplas que han hecho resurgir el formato de telerrealidad.

Anita y Montoya

​No cabe duda que Anita Williams y José Carlos Montoya han sido los absolutos protagonistas de La isla de las tentaciones 8. Tras caer ella y luego él en la tentación, el de Utrera decidió abandonar solo el programa; la catalana, con su tentador favorito, Manuel. Sin embargo, este la rechazó en la hoguera final.

Montoya y Anita, en su hoguera final en 'La isla de las tentaciones'. Mediaset España

En el reencuentro tres meses después de La isla, después de muchos devaneos con el soltero, Williams volvió a intentarlo con Montoya, pero la cosa no cuajó. El sevillano decidió priorizarse a sí mismo, pese a seguir enamorado de Anita. Ahora, el triángulo amoroso estrella de Telecinco está condenado a entenderse a miles de kilómetros de España: los tres son concursantes de Supervivientes 2025.

Bayan y Eros

Bayan y Eros se marcharon de la hoguera final rompiendo su relación definitivamente. De hecho, ni lo volvieron a intentar al regresar a nuestro país. Ella, sin embargo, se dio una oportunidad con el soltero con el que tuvo mayor feeling, Rubén Torres.

Bayan y Eros, en su hoguera final en 'La isla de las tentaciones'. Mediaset España

La cosa fue mal. La de Palma de Mallorca aseguró en el reencuentro que Torres no tardó en evitarla. El finalista de Supervivientes 2024 acabó pidiéndole que no volviesen a hablar y no dio demasiadas explicaciones de entrada. Al final, resulta que Rubén tenía novia.

Alba y Gerard

Alba y Gerard se fueron de La isla de las tentaciones en las primeras entregas. La autora de frase "un c... en tu nuca" pidió una hoguera de confrontación, de la que su chico decidió irse solo. Esa misma noche, se presentó en el hotel de ella para confesarle que todo había sido una fachada y que quería retomar la relación.

Alba y Gerard, pareja de 'La isla de las tentaciones 8'. Mediaset España

El noviazgo no fue a ninguna parte. Gerard comenzó a mostrarse distante y un día, de la noche a la mañana, quiso cortar lazos. En el reencuentro, el de Tomelloso admitió una infidelidad: "Me acosté con Mayeli". "Al menos has admitido los cuernos después de tres meses, has madurado un poco. 31 años tienes", le recriminó la participante.

Tadeo y Sthefany

El de Tadeo y Sthefany fue uno de los careos más tensos, tanto en su hoguera final como en el reencuentro tres meses después. En la entrega del pasado lunes, la sevillana afirmó que su relación con el chico estaba "en un punto complicado", desvelando que fueron a terapia de pareja.

Tadeo y Sthefany, en 'La isla de las tentaciones'. Mediaset España

Ambos poco a poco "van viendo la luz" e intentan reparar el daño que les ha hecho su paso por las Tentaciones. De hecho, Sthefany se volvía loca al encontrarse de nuevo con Mayeli, a la que insultó en repetidas ocasiones llamándola "chihuahua" e "idiota". Barneda perdió la paciencia y acabó echándola unos minutos del lugar.

Andrea y Joel

Andrea y Joel acudieron al reencuentro tal y como se fueron de la hoguera de confrontación que supuso su salida del programa: juntos y felices. Esto que no quiere decir que no sufrieran algunos baches tras La isla de las tentaciones: "Volvimos a entrar en la monotonía".

Andrea y Joel se besan en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones'. Mediaset España

Nada que "la comunicación" no pudiese solucionar. La pareja informó a Barneda de que tenía planes de boda y aprovecharon esta última entrega para expresarse su amor. "Gracias a esta experiencia, aunque lo haya pasado bastante mal, me he dado cuenta de que en realidad te quiero", reconocía Andrea.

Alba y Álvaro

Alba y Álvaro llegan a este debate final de La isla de las tentaciones en puntos muy distintos. Tras abandonar el formato cada uno por su lado, en el reencuentro asumieron que habían tenido encuentros fuera. "Nos acostamos, estuvimos unos días viviendo juntos, pero me saturé", explicó ella.

Alba y Álvaro, pareja de 'La isla de las tentaciones 8'. Mediaset España

La chica, además, revelaba haber sentido rechazo por su tentador, Borja, después del programa. Quedaron alguna vez, si bien decidió que estaba mejor soltera: "No me veo preparada para tener nada con nadie". Por su parte, Álvaro sorprendió destapando que tenía una relación con Mayeli, la tentadora de Tadeo: "Me siento enamorado".

Fran y Ana

Sorpresa total por lo sucedido en el reencuentro con Fran y Ana. Cabe recordar que finalizaron su experiencia en La isla de las tentaciones como pareja. Pese a olvidarse de ello en República Dominicana, una deslealtad previa de Ana hacia su novio creó inseguridades en ambos tras volver a España.

Fran y Ana, de 'La isla de las tentaciones'. Mediaset España

Ante la atenta mirada de Sandra, los participantes se enzarzaron en un cruce de reproches que acabó de la peor forma posible. "No quiero estar con él, no sé si estoy enamorada", aceptó Ana, por lo que el noviazgo quedó roto en ese mismo instante.