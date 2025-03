Ivonne Reyes, a punto de abandonar el plató de 'De viernes' tras una pregunta sobre Pepe Navarro: "Por ahí, no"

Ivonne Reyes ha visitado el plató de De viernes. La actriz venezolana se sentaba en el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona tras sus declaraciones en las que señalaba que está “arruinada” y que debe “empezar de cero”. Aunque la modelo había acudido para hablar sobre sus “malas gestiones”, terminó amenazando con irse del magacín tras una pregunta sobre la relación de su hijo con Pepe Navarro.

Lo cierto es que las duras declaraciones de la empresaria sobre su situación financiera han provocado distintas reacciones. Entre ellas, precisamente, la del presentador del mítico Esta noche cruzamos el Mississippi, quien aseguraba que mientras Reyes “siga con la mentira, la depresión irá en aumento”.

En principio, no había problema con la entrevista de la actriz. Sin embargo, en cuanto Antonio Rossi mentó a Navarro y le preguntó sobre la relación de su hijo Alejandro con Navarro, la modelo no ha dudado en frenar la conversación. “Esto no es lo que vengo a hablar”, señalaba, para después lanzar su advertencia.

“No quiero hablar más, si seguimos por aquí, yo doy por terminada la entrevista”, amenazaba. Para mostrar que iba en serio, Reyes se levantó, decidida a irse del plató del magacín nocturno producido por Mandarina. “Lo hablamos antes, lo hablé con dirección, si quieren me voy. No voy a hablar, gracias, buenas noches”, expresaba mientras se ponía de pie.

Fue, entonces, cuando Bea Archidona decidió intervenir. La presentadora tomaba la palabra para intentar calmar a la empresaria y evitar su precipitada marcha. “Siéntate, tranquila. Con todo el cariño y respeto, en la entrevista que se te hizo ya se te preguntó por Pepe Navarro. No hay ninguna cláusula que especifique que lo que te está preguntando mi compañero esté prohibido. Te invito a seguir la entrevista”, expresaba.

Ivonne Reyes, Bea Archidona y Santi Acosta en 'De viernes'.

A pesar de ello, la empresaria se mantuvo en sus trece y quiso terminar antes de tiempo. “Si vamos a seguir por aquí, no voy a seguir", insistía mientras cogía su móvil, ignorando las palabras de José Antonio León y mostrándose rotunda: “Me voy”.

Viendo que la entrevistada estaba decidida a marcharse, tuvo que intervenir Santi Acosta. “Siéntate, vamos a terminar bien. No te vamos a preguntar más de eso. Siéntate, por favor, vamos a acabarlo bien. Si cuelgas el teléfono, continuamos hablando”, expresaba.

La modelo se serenó. Sin embargo, a pesar de sentarse fue clara: “una más y me voy”. Archidona le aseguraba que el tema sobre el vínculo entre su hijo Alejandro y Pepe Navarro no se iba a abordar más.

“No te vamos a hacer más preguntas sobre esto porque respetamos que te está incomodando y no te apetece, pero por nuestra parte nosotros no hemos incumplido nada del contrato. Respetamos porque no queremos que estés incómoda, pero que sepas que en tu contrato no había ninguna cláusula de que no se pudiera hablar con Pepe Navarro”, recalcaba la presentadora antes de seguir con la entrevista.