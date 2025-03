El salto de Tomás Slafer en DAZN con la F1: "Compartir cabina con Antonio Lobato es surrealista. Es mi ídolo"

Tomás Slafer no olvidará 2025. Será el año que cumplirá el sueño que tenía de niño de seguir el Mundial de Fórmula 1 viajando a todos los circuitos. Lo hará tras compartir cabina con Antonio Lobato el curso pasado para comentar los entrenamientos libres de los viernes. Y también seguirá en los programas paralelos Código F1 y Box, box.

"Lobato no solo es uno de mis referentes, sino uno de mis ídolos por lo que yo me he dedicado a la Fórmula 1", dice en conversación telefónica con BLUPER este periodista argentino con apellido germánico —"No sabemos cuál es el origen exacto", dice— afincado en España desde los siete años.

Slafer prevé una de las temporadas más entretenidas, con hasta "cuatro coches" optando al título en el último año con el actual reglamento. Pide "paciencia", eso sí, para los pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz, a quienes irremediablemente les espera una temporada de "transición". Todas las esperanzas de Aston Martin y Williams están puestas en 2026.

El 'trío calavera', Antonio Lobato, Toni Cuquerella y Pedro de la Rosa, continuarán al frente de las retransmisiones de DAZN. El semáforo del circo de la Fórmula 1 se pondrá verde este fin de semana con el Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park. Para ver la carrera habrá que trasnochar en la madrugada del sábado al domingo (05.00).

¿Cómo se presenta esta temporada que arranca este fin de semana? ¿Cuántos coches tienen opciones reales de lograr el título?

Se presenta realmente bien. Podemos contar con cuatro favoritos al título. Está claro que McLaren y Ferrari van a estar luchando por el Mundial. Deberíamos confiar también en Red Bull por el factor Verstappen, y porque nunca hay que descartar al campeón. Y luego la duda es Mercedes, que en 2024 fue muy irregular. Puede ser un escenario parecido al de 2021 porque es el último año con el actual reglamento y, por lógica, los coches ya no pueden mejorar mucho más.

Tomás Slafer en una retransmisión de DAZN. Instagram

Ferrari va a tener a dos 'gallitos' en el mismo box. ¿Cómo va a ser esa relación entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton?

Muy entretenida para todos aquellos que no vistamos una chaqueta roja y un Cavallino Rampante. Los que están dentro del equipo lo van a pasar mal porque es una muy buena batalla. Está claro que Charles es la gran apuesta de Ferrari a largo plazo, pero Hamilton no sólo es el piloto más laureado de todos los tiempos, sino que llegó a ser el ojito derecho de Fred Vasseur [el máximo responsable de Ferrari] en la GP2.

A priori, es complicado tener favoritismo. Entiendo que si ganara Hamilton tendría más interés comercialmente, pero se lo van a tener que ganar en la pista. La cuestión es: ¿cuántos grandes premios les va a dar Ferrari? ¿En qué momento va a definir quién es su favorito para ganar el título? ¿En Hungría en agosto o desde ya, en la cuarta carrera para no regalar muchos puntos?

"Hay que tener paciencia con Alonso y Sainz. Será un año de transición para ambos y el futuro es prometedor"

¿Qué podemos esperar de Fernando Alonso y Carlos Sainz?

Mucha paciencia. El futuro es realmente prometedor tanto para Alonso por la llegada de los motores Honda y, sobre todo, por el diseño de Adrian Newey para 2026. En el caso de Williams es parecido. La escudería británica está creciendo a niveles agigantados y podría estar luchando por ser el quinto o sexto coche esta temporada. Todos los esfuerzos están centrados en 2026. Es un año de transición para ambos y de ir mejorando la estructura interna del equipo con la esperanza de dar un golpe encima de la mesa.

El 'trío calavera' de DAZN para la F1: Antonio Lobato, De la Rosa y Cuquerella

¿Hasta qué punto te puede preocupar que las audiencias puedan llegar a resentirse por las bajas aspiraciones de los españoles?

Es una verdadera pena porque nos hemos malacostumbrado a ver a los nuestros luchar por cosas grandes en los últimos 10-15 años. La realidad es que ha habido casi 1.200 Grandes Premios de Fórmula 1 y sólo 35 veces los ha ganado un español. El porcentaje de victorias españolas es muy bajo.

Para nosotros, como aficionados, también va a ser una temporada de transición pensando que el 2026 o el 2027 pueden ser el gran año, y sabiendo que la cantera que tenemos promete. Alonso y Sainz han hecho que mucha gente que quizá veía la Fórmula 1 solo por los españoles ahora sea amante de este deporte, y también vaya a disfrutar la pelea de Hamilton-Verstappen, la de Russell-Leclerc o la guerra interna entre Norris y Piastri.

"Fernando Alonso y Carlos Sainz han hecho que mucha gente sea ahora amante de la Fórmula 1"

Te incorporaste a DAZN hace un año y ahora vas a viajar a todos los circuitos. ¿Qué balance haces de esta profesional?

Muy satisfactorio por mi parte. 2024 fue mi mejor año de los 13 que llevo trabajando en la Fórmula 1, el que más he disfrutado y el que más posibilidades he tenido. En 2025 viajaré a todas las carreras, que era el máximo sueño que tenía desde pequeño, aunque no confiaba en que lo fuera a cumplir tan pronto. Va a ser realmente divertido.

¿Cómo vas a llevar el estar fuera de casa?

Tengo la suerte de que desde pequeño me he acostumbrado a viajar mucho, porque mis padres lo han hecho por trabajo, así que lo veo como algo natural. No lo veo como algo negativo, pero sé que va a ser duro muchas horas de tránsfers. Es el peaje necesario para poder cumplir un sueño.

Tomás Slafer y Antonio Lobato. Instagram

¿Qué tal con Antonio Lobato? ¿Te ha dado algún consejo?

Estar con él ha sido muchísimo mejor de lo que me esperaba. No sólo es uno de mis referentes, sino uno de mis ídolos y por lo que yo me he dedicado a la Fórmula 1. Poder compartir cabina y retransmisiones con él sigue siendo surrealista. Cómo me ha acogido, cómo me ha ayudado... Es muy fácil trabajar con él. Es uno de los mejores compañeros que he tenido.

La última. ¿Tienes alguna predilección por algún circuito?

Me quedo con Albert Park en Australia o el Gilles Villeneuve en Canadá, que siempre me ha gustado. Antonio Lobato me ha dicho que es de los mejores del año.