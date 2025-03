Juan del Val no se corta y se mofa del Atleti tras caer en Champions: "No tiene tanta importancia, pero... ¡Toma!"

El Hormiguero abrió su tertulia de este jueves, 13 de marzo, con la polémica de la semana: el penalti anulado al Atlético de Madrid en su partido de cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid. El árbitro no dio por válida la pena máxima que lanzó y anotó Julián Álvarez al pegarle al balón con los dos pies a causa de un resbalón.

Desde el programa de Antena 3, desde luego, se lo tomaron con humor. Juan del Val, madridista empedernido, empezó apuntando directamente a Jorge Salvador, presente en plató: "Quiero denunciar públicamente que esta mañana, en la redacción, se ha producido un ejercicio de censura que me parece lamentable".

"El productor ejecutivo de este programa, Jorge Salvador, ha entrado por la puerta diciendo: 'Queda despedido todo el mundo que no diga que ha sido un robo", prosiguió el tertuliano del formato de 7yAcción. "¡No, no ha sido así!", se defendía Salvador, que pidió la palabra: "Si hablan de mí, déjame que salga y conteste".

"Bueno, cuando hablo de Pedro Sánchez, no sale Pedro Sánchez", bromeó Juan. "Cuando he llegado por la mañana, primero lo he hecho en El Desafío y luego en El Hormiguero, he dicho a todo el mundo que ponga su nombre en una lista. Los que son del Madrid, que no vuelvan mañana", soltó el socio de Pablo Motos.

Motos intentaba poner paz entre ambos: "Es solo un partido de fútbol". "Esto es entretenimiento, tampoco tiene tanta importancia que un equipo gane o pierda", admitió Del Val, pero luego añadía: "No, no es tan importante, hay que tener paz, llevarse bien, pero... ¡Toma!".

Jorge Salvador, director de 'El Hormiguero'. Atresmedia Televisión

Motos comenzaba a perder la paciencia en este simpático rifirrafe futbolero: "Pero, Jorge, ¿tú te crees que esto es El Chiringuito?". "Lo de ayer fue una infamia de la historia del fútbol. Lo que pasó fue la primera vez que pasó en la historia. Es una auténtica vergüenza", sentenciaba Salvador.

Además, el director de El Hormiguero señaló que Juan del Val iba vestido con camisa blanca en honor a su equipo, algo que no tardó en desmentir el escritor: "Voy a juego con Pablo Motos". Posteriormente, Marron entró en la disputa sobre el 'euroderbi'.

El colaborador, sin ánimo de ocultar sus colores, se presentó con una camiseta del Atleti y trató de razonar con Del Val. Finalmente, los dos llegaron a la conclusión de que la regla que anuló el penalti de Julián Álvarez -y que le costó la eliminación a los colchoneros- es "absurda".