Broncano habla sin tapujos de la mala racha de 'La Revuelta' en audiencias: "Menudo mes, me cago en la p..."

El Hormiguero alargó este jueves la mayor racha de victorias consecutivas -nueve en total- frente al show de La 1. El programa de Pablo Motos lideró con un 14,4% (2.016.000) con la visita de El Puma, frente al 12,5% (1.749.000) de La Revuelta de David Broncano, a la que acudieron Rozalén y Luisa Gavasa.

El formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa fue tercera opción en su franja (11,5%), superado por tanto por El Hormiguero (13,9%) como por Supervivientes (11,6%). Y pese a la ligera subida, Broncano cerró su peor semana histórica en cuota con un 11,5% (1.602.000), tras sufrir más que nunca la Champions y el sprint final de La isla de las tentaciones.

El Hormiguero se ha mantenido más estable y se va al fin de semana tras promediar un 14,3% (1.981.000). En la franja de coincidencia es la máxima distancia semanal: Antena 3 alcanza el 14,2% frente al 11,7% de La 1.

David Broncano es consciente del bajón de audiencias que ha tenido La Revuelta desde que comenzara 2025. El programa continúa siendo la mayor fuente de alegrías de la Corporación, pero los datos ya no son los de comienzo de curso, cuando no había día que bajara de los dos millones de espectadores.

Lo cierto es que lejos de pasarlo por alto, Broncano y su equipo no se corta en hablar abiertamente de la mala racha del programa. "Nos están comiendo la tostada últimamente", dijo Jorge Ponce nada más hacer acto de presencia sobre el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía. "Menudo mes, me cago en la p...", espetó el jiennense.

"El fútbol no es infinito"

"Ayer el partido del Madrid-Atleti, el último programa de La isla de las tentaciones, El Hormiguero nos sacó tres puntos", señaló Broncano en referencia al mínimo histórico del miércoles, a lo que Sergio Bezos añadió: "No nos vio ni Candi". "Vamos a acabar en Intereconomía", soltó con gracia Grison.

No obstante, Broncano se mostró confiado de recuperar a sus seguidores una vez pasado el 'temporal'. "No pasa nada. Toda la gente que está viendo el fútbol volverá. No es infinito. Ya volverán en mayo", dijo en referencia a la Champions, en la que siguen 'vivos' Madrid y Barça.

"Estamos en la liga grande. En la de Susanna Griso, Pesca extrema, El cascabel de Trece TV, La Tienda en casa... Competimos contra ellos", añadió Ponce para justificar que la batalla es durísima. Las bromas del colaborador continuaron, hasta el punto que dijo que había que "hacer lo que sea" para relanzar las audiencias: "Podemos tirar mierda de otros famosos o traer de invitada a la amante de un ministro"