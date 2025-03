Alejandro Abad habla sin reparo sobre la nueva versión de 'Esa Diva' de Melody: "Sigue siendo la misma canción"

Previamente a la emisión de La Revuelta, La 1 estrenó el esperado videoclip de Esa Diva de Melody. La canción elegida para representar a España en el Festival de Eurovisión en Basilea (Suiza) estrenaba una nueva versión que había sido cuidadosamente adaptada para lograr un mayor éxito internacional.

Sobre el vídeo musical, pudimos observar que la artista andaluza arranca Esa Diva cantando en el asiento de atrás de un coche. Fuera, cientos de periodistas intentan captar fotografías y declaraciones. Mientras, suena la variación más significativa del tema: el inicio es ahora sinfónico y la base electrónica tarda más en aparecer.

Tanto la voz de la representante española como los coros y la propia base electrónica han mejorado notablemente en comparación con la versión preparada para el certamen en Alicante. Sobre todos estos nuevos detalles, han surgido varias voces más que autorizados que han opinado sin reparo sobre esta nueva versión de la canción.

Una de esas opiniones viene de la mano de un viejo conocido de la industria musical y de la televisión, es decir, Alejandro Abad. Reconocido cantante, compositor y productor musical que a lo largo de su carrera ha compuesto más de 1.000 canciones y ha vendido más de 33 millones de copias en todo el mundo. Ha trabajado con destacados artistas como David Bisbal, Paulina Rubio, David Civera, Armando Manzanero, Pastora Soler, Dyango, Raúl y David Bustamante. ​

Además Abad también tiene experiencia en Eurovisión en diferentes formatos. En 1993, ganó el Festival de la OTI representando a España con la canción Enamorarse, interpretada por Ana Reverte. Al año siguiente, participó en el Festival de Eurovisión 1994 en Dublín con el tema Ella no es ella, donde se ubicó en el puesto 18. En 1995, volvió a ganar el Festival de la OTI como compositor con la canción Eres mi debilidad, interpretada por Marcos Llunas. ​

Sin duda, una voz más que autorizada para hablar de Eurovisión y Melody. De esta manera, publicaba un largo vídeo en sus redes oficiales haciéndose eco de la nueva versión de Esa Diva: "Hola, qué tal. Primero que nada felicitar a Melody por su nuevo vídeo y lo preciosa y entregada que está. Es una gran artista y tiene una intensidad única. Eso no lo puede negar nadie en España y sino que se lo pregunten a los premiados de los Goya, que acabaron hasta las...", arrancaba ácido monólogo.

"Otra cosa bien distinta y error habitual anual es si todo esto es o no apropiado para el Festival de la Canción de Eurovisión, no el festival del vídeo, del talento o de la intensidad. Puede sumar o restar, eso sí, pero lo realmente importante es la canción", continuaba explicando el autor de Ella no es ella y Eres mi debilidad.

"Me refiero exclusivamente a la melodía y a la letra. A partir de aquí, habría que valorar si el maquillaje musical ayuda o no. En cuanto a las mejoras de Esa Diva, para mí continúa siendo la misma canción que produjo en origen el productor español, el cual antes del Benidorm Fest se le invitó a marcharse para enchufar al productor sueco de siempre, por cierto, socio habitual de uno de los asesores del Benidorm Fest. Muy feo y muy poca vergüenza", hablaba completamente sin reparo.

"Yo creo que llegados a este punto y tras comprobar que nuestra propuesta sigue sin convencer en Europa, propongo hacer una cuarta y definitiva producción de la canción. Creo que estamos a tiempo y sería la más barata de todas. A algunos les parecerá una locura, pero estoy convencido que cambiaríamos la percepción que tienen en Europa", admitía de manera tajante Alejandro Abad.

"Esa Diva es la continuación de Zorra, pero más sofisticada. Nos fue mal el año pasado, pero nosotros insistimos, somos así de visionarios. Mi propuesta es muy sencilla, pedir permiso a Daniela Blasco, la auténtica ganadora del Benidorm Fest, e insertar su estribillo de Uh Nana al final de Esa Diva, justo cuando la canción va acabando y se acelera, aparecen los bailarines disfrazados de gorilas y hacen rugir a toda Europa. No olvidemos que Melody y gorilas son una fórmula de éxito", finalizaba Abad su peculiar opinión sobre esta nueva versión de Esa Diva.