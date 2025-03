Sandra Barneda, harta, echa a Stephany de 'La isla de las tentaciones' por sus insultos a Mayeli: "Se acabó. ¡Fuera!"

A pesar de la intensidad de las situaciones que se viven en La isla de las tentaciones, Sandra Barneda acostumbra a mantener cierta compostura y a dejar que las emociones fluyan en concursantes y solteros. Eso sí, en ocasiones, cuando se sobrepasan los límites, la presentadora del reality show se ve obligada a intervenir.

Es lo que sucedió en el reencuentro de las Tentaciones tres meses después, cuya segunda parte emitió Telecinco este miércoles, antes de la gran final de Next Level Chef. Fue en el punto en que se producía el careo de Tadeo y Stephany con sus solteros favoritos, Mayeli y Simone.

La tensión fue en aumento a medida que avanzaba su reencuentro. Mayeli echaba en cara la novia de Tadeo: "Tuviste que llamar a una persona de fuera para tirártela". Stephany, entonces, se refería a la otra chica como "la idiota esta". Una falta de respeto que la conductora del formato de Cuarzo Producciones no permitió.

"¡Estoy hablando!", rogaba Barneda, antes de escuchar el comentario. Así, echó a Stephany de la estancia: "Fuera. Fuera. Se acabó". La joven de 26 años abandonaba la discusión y Sandra buscaba explicaciones por parte de Tadeo: "Es imposible, ¿qué ocurre?".

"Pensaba que lo habíais solucionado, han pasado tres meses y siento que la cosa está igual o peor", lamentaba la comunicadora catalana. "El problema es que tiene un temperamento incontrolable. Una vez se enciende, es como que llega hasta el final", reconocía el participante sevillano.

Stephany discute con Mayeli en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones'. Mediaset España

Sandra insistía: "Pero, ¿por qué le tiene tanto rencor a Mayeli?". "El que he fallado he sido yo, pero todo el odio o el rencor que pueda tener lo proyecta en ella", asumía Tadeo, que pasaba a engancharse con Simone: "A mí tú no me puedes decir que no tengo valores, porque tú no has tenido coj... de enfrentarte al amor nunca".

"¡Tienes una obsesión conmigo! ¿Tú qué sabes de mi amor o de mi vida? Piensa tú en lo tuyo y yo en lo mío", le recriminó el italiano a Tadeo, que contraatacó: "Muy bien, pero que tú le digas a mi chica que no tiene valores... Si ella te utilizó para vengarse de mí".

En ese punto, Stephany volvió al salón, pero no precisamente en son de paz. En otro cruce de reproches, la pareja de Tadeo le soltó a Mayeli: "¡Cállate, chihuahua! ¡Que no pintas nada!". "¿Otra vez? Es que llevo toda la noche así, ¿eh? Parad de insultaros. Escuchaos. Me estáis insultando a mí no escuchándome", remarcó Sandra.