‘Pasapalabra’ reúne a las dos generaciones de ‘Física o química’: “Nosotros no éramos ni la mitad de buenos”

Pasapalabra ha comenzado con Rosa mugándose la silla azul este jueves. Y, sin mucha dificultad, la veterana concursante ha conseguido alzarse como la mejor un día más en la prueba inicial, por lo que pudo jugar y enfrentarse a Manu Pascual, tal como llevan haciendo desde hace ya 79 programas, en los que ha acumulado 34.800 euros.

En la entrega de hoy cambiaban los famosos invitados, que suelen acompañar a los concursantes tres días consecutivos, y por ello Roberto Leal dio la bienvenida a un nutrido grupo de celebridades, todas ellas muy unidas al universo de la televisión. Y comenzó con Unax Ugalde, del equipo naranja.

El intérprete de ficciones como La valla o Gran Reserva llevaba tiempo sin visitar el concurso, y explicó la razón: “Estuve metido casi 7 meses en un proyecto internacional, del cual no me dejan contar gran cosa. Pero bueno, como esto es un concurso, puedo decir que la primera temporada se grabó en el año 2016”. “Ahí lo voy a dejar”, añadía, dejando ciertos interrogantes en el aire sobre ese nuevo trabajo.

Tras esto, Roberto Leal saludó a Carla Domínguez, actriz que visitaba Pasapalabra por primera vez. Una joven artista a quien cada domingo podemos ver en la serie de atresplayer Física o Química: la nueva generación. “Te preguntaré por ella, qué emoción”, le decía el presentador. “Es muy emocionante, encima estar aquí con Andrea, me hace muchísima ilusión”, reconocía la invitada, que también formaba parte del equipo naranja y ayudaría a Manu Pascual en las pruebas.

En el equipo azul estaba, efectivamente, Andrea Duro, quien fue Yoli, alias la poligonera, en la serie primigenia de Física o química. “Cuando la he visto venir he dicho: por favor, qué mona es”, admitía Duro. Esto sirvió de pie para que Roberto Leal le diese la bienvenida.

Andrea Duro también justificó su ausencia en el programa durante muchos meses: “el año pasado he estado muy liada, gracias a dios, he estado trabajando muchísimo, ya te contaré. Y nada, me avisaron y no podía faltar”.

Andrea se encontraba cómoda “acompañando a Rosa, haremos todo lo que podamos”. “Bonito el encuentro, ¿eh?”, le preguntaba Roberto Leal, sobre ese cara a cara entre las dos actrices de la misma serie. “Sí, ha sido superbonito, ya te digo. Y además es que esta nueva generación de Física o Química, que antes lo estábamos hablando, es que son unos actores que yo alucino. Nosotros mira que éramos buenos, no éramos ni la mitad de buenos que son estas nuevas generaciones, así que estoy superfeliz de estar con Carla aquí hoy”, finalizaba la actriz.

El último invitado en recibir un saludo fue Óscar Martínez, quien bromeó con el hecho de estar acompañado de actores. “Vengo de hacer cuatro películas, no me dejan hablar, no me dejan hablar y cuatro series también. Ya te contaré”, le dijo al presentador sevillano, antes de que comenzasen la primera prueba y se pusiese un bote de 1.248.000 euros.