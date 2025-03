Jaime gana ‘Next Level Chef’, el discreto talent show culinario de Telecinco que ha dejado un sabor excelente

Jaime es el ganador de 'Next Level Chef'. Mediaset España

El año en Telecinco empezó fuerte. Jesús Calleja y Blanca Romero eran los elegidos para desear un feliz 2025 a los espectadores. De esta manera, Mediaset calentaba el horno para la llegada, pocos días más tarde, del programa Next Level Chef, que la propia Blanca conduciría, en lo que suponía su debut como presentadora.

Anoche este formato cerraba las puertas de sus tres cocinas, y lo hacía en cierto sigilo y relegado al late night. No ha cuajado el interés del público por esta oferta culinaria, ni siquiera en su primera noche, y eso que ha tenido muchos ingredientes para dejar un buen gusto.

Next Level Chef no ha sido un talent culinario al uso. Ha sido un concurso como la copa de un pino. No bastaba con ser buen cocinero. Había que estar ágil para coger ingredientes de la plataforma, sobre todo, en los niveles más altos. Es un formato en el que había que correr para soltar tu plato a tiempo. Las orejas tenían que estar abiertas para escuchar las instrucciones de la partida según la cantaban los mentores. Un programa en el que había que mediar por los intereses grupales, pero sobre todo, por los individuales.

RoRo, Jurgi, Melissa, Jaime y Noelia eran los afortunados en llegar a la final, y cada uno aportaba un toque personal. RoRo ha demostrado que, tras la influencer que cocina para su novio, hay una enorme cocinera que ha sorprendido al jurado semana a semana. Melissa, a quien ya conocíamos de Top Chef de Antena 3, nos ha tocado la patata con su historia de superación personal, marcada por el acoso que vivió siendo niña, con compañeros que le hacían auténticas barrabasadas.

Jaime es el gran superviviente de la edición. Un rival fuerte al que sus compañeros deseaban verle caer. Cayó, fue eliminado, consiguió ganar la repesca y logró por mérito propio su pase a la gran final. Y Noelia, que quizá era la más débil de los cuatro, ha sido un rayo de luz y diversión en el programa con su cautivadora forma de ser (y por la atracción que siente por la mentora Rakel Cernicharo, todo sea dicho).

RoRo Bueno junto a su novio en la semifinal de 'Next Level Chef'.

Blanca Romero ha sido una presentadora excelente. Un gran debut como maestra de ceremonias para la también modelo, cantante y actriz. Ha dado juego con los mentores, con los concursantes. Nos ha contado intimidades, al más puro estilo de Gran Hermano, como si las cámaras no estuvieran presentes y, quizá, por haber venido de MasterChef Celebrity, se movía en las cocinas como pez en el agua. Hasta la hemos visto cocinar.

Del mismo modo, los mentores han sido muy competentes, han sabido dinamizar las pruebas y los cocinados, con una mano rígida envuelta en guante de terciopelo. Rakel Cernicharo, Marcos Morán y Francis Paniego han sido una pequeña revelación televisiva, y daría gusto volver a verles en el futuro, en este u otro programa.

Un producto de calidad

Tras dos eliminaciones en la gala final, todo se jugó en un duelo a dos en el que había que preparar un menú de alta cocina. El nombre de Jaime, quien ha resultado el ganador de esta temporada, no pasará a la historia de los ganadores de un programa de televisión, al nivel de Rosa López en Operación Triunfo, Carlos Maldonado en MasterChef o Blas Cantó en Tu cara me suena, por citar algunos ejemplos.

El programa no ha generado interés excesivo por el público ni en directo ni en diferido, no ha dado conversación, y, por desgracia, su gran trabajo, su historia personal y su reconocimiento tiene papeletas para caer pronto en el olvido. Otra cosa es que a partir de ahora, profesionalmente, despegue y vuele en el mundo gastronómico.

Blanca Romero ha aprobado con nota su primer proyecto como presentadora.

No pasa nada. No será ni la primera ni la última persona a la que le suceda eso de ganar mientras el programa pasa de puntillas por la pequeña pantalla. Y eso lo pueden atestiguar Aye Afonso, que venció en el último Factor X, Víctor y Stefan de Lego Masters, o Alba Dreid, quien fue la mejor en La bien cantá. Y no por ello sus triunfos tienen menos mérito.

En cualquier caso, es de agradecer que Telecinco haya seguido despachando el programa, a pesar de los discretos datos, y que no se quedase su desenlace en un cajón esperando un mejor momento (como sucedió, por ejemplo, con Idol Kids hace unos años). Next Level Chef tiene muy pocas posibilidades de ser renovado, pero es una lástima porque ha sido un producto de calidad, muy divertido, y en el que el espectador no pretendía aprender nada de cocina, tan solo divertirse.