La aventura de Terelu Campos en ‘Supervivientes’ y el difícil arte de no escupir para arriba cuando te dedicas a la televisión

El gran fichaje de Supervivientes 2025 es Terelu Campos. Sin embargo, ella no es concursante de pleno derecho (ni parece que vaya a serlo, aunque se le hiciese la oferta en pleno directo). Terelu es casi una infiltrada, una visitante, un fantasma de esos del presente o del futuro que alguna vez han aparecido en el reality. Una superviviente deluxe, a la que se le ponen ciertas comodidades para hacer más llevadera la estancia, dada su particular condición de salud.

El día que la hermana de Carmen Borrego saltó del helicóptero, el pasado jueves, Pipi Estrada, su expareja, aprovechó sus redes sociales para mandar, de una manera un tanto envenenada, mucha suerte a la malagueña. Y es que allá por 2006, Terelu no aplaudió precisamente su participación en el programa.

“Qué maravilla Terelu, va a Supervivientes. Qué cosas tiene la vida, esto es maravilloso. Recuerdo cuando fui yo a la primera edición, y Terelu hizo unas declaraciones llamándome friki por ir a este concurso. ¿Ahora qué, querida Terelu? ¡Ay, que no se puede escupir para arriba, querida! ¡Mucha suerte, cuidado con los bichos!”, posteaba en Instagram el periodista todoterreno.

Hace ya mucho tiempo de aquello que Pipi menciona, pero no deja de ser de lo más llamativo que más de uno ha criticado a los famosos que van a realities y luego pasan ellos por el mismo aro. Y que ahora Terelu, donde dijo digo, diga Diego.

Se comenta en programas como Ni que fuéramos Shhh que Terelu no ha tenido más remedio que aceptar la propuesta de la productora. Que debía algún favor, y que en el horizonte hay promesas para que vuelva a ser presentadora de algún programa de Mediaset por dar su 'sí' (y aguantar más que Beatriz Rico, por ejemplo) a Supervivientes. Pero, en cualquier caso, como dice Pipi, ha escupido para arriba, y 19 años después, le ha caído en la cara. Ya están los dos en el mismo nivel, con la misma experiencia escrita en el currículo.

De Juan Muñoz a Adrián Rodríguez

Si echamos la vista atrás, podemos recordar que, en 2019, Isabel Pantoja se convirtió en la gran estrella de la edición de Supervivientes, con un contrato millonario con Mediaset que abarcaba otros proyectos. Mientras que el público aplaudía, otros se llevaban las manos a la cabeza. Como el humorista Juan Muñoz, de Cruz y Raya.

En un monólogo que colgaba en sus redes, decía: “Siento pena y vergüenza de ver a una artista como es Isabel Pantoja en ese programa”. A esto, un amigo respondía: “La pasta, hermano. La pasta… mucha pasta…”. Y Juan Muñoz replicaba: “Chiquitín, tú sabes que yo no me prostituyo de esa manera”. Circunstancias de la vida, en la edición de 2022, el cómico se convirtió en uno de los robinsones de Supervivientes, y no dejó una trayectoria precisamente épica.

Terelu Campos con Pelayo Díaz en 'Supervivientes'.

Unos años antes, en 2018, Adrián Rodríguez también aceptó el reto de convertirse en Supervivientes. Saltó del helicóptero, pasó hambre y frío en Honduras y, a las dos semanas, tiró la toalla y abandonó el reality de manera voluntaria.

Su historia sería una más de tantos concursantes que se ven sobrepasados por la situación si no fuese porque unos años atrás él también, cual Terelu Campos y Juan Muñoz, escupió para arriba.

Fue en 2013, cuando Antena 3 estrenó Splash!: famosos al agua, y el cantante y actor utilizó sus redes sociales para despacharse. A los concursantes, entre los que estaban, Toñi Salazar, Pablo Carbonell, Manu Tenorio, Mírian Díaz-Aroca, Jesulín de Ubrique o Blanca Fernández Ochoa los llamó “frikis que no sirven para otra cosa que para saltar de un put* trampolín”.

Angy Fernández, excompañera suya de Física o Química y también concursante del formato le respondió llamándole "creído", y zanjó el tema diciendo que no iba a entrar en su juego. Más tarde, Adrián saltó, no del trampolín, sino del helicóptero de Supervivientes.

Isabel Pantoja en 'Supervivientes'.

‘Sálvame’ de tarde

En cualquier caso, la televisión está llena de personajes que dicen que nunca les veremos hacer tal cosa y, al final, la hacen, y de sobra. Colaboradores que se fueron de un programa con el grito en el cielo jurando no volver y regresaron después con el rabo entre las piernas.

Famosos que juraron que nunca hablarían de su vida personal y se sientan a hacerlo cheque mediante. Si hasta Bertín Osborne hace un año decía estar “hasta los huevos” de la tele y que la iba a dejar, y ahora concursará en Tu cara me suena.

Cada uno puede encontrar la excusa que quiera para aceptar una oferta en televisión. Incluso se puede inventar su razonamiento y defenderlo. Como el día que Aramís Fuster estaba en el Deluxe y le recordaron la vez que ella dijo que nunca volvería a Sálvame. Y ella entonces puntualizó: a Sálvame de tarde. Como si así ella no hubiera escupido nunca para arriba.