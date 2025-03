Pablo Motos se corta un dedo con un cuchillo jamonero en ‘El Hormiguero’: “Está quedando un poco ensangrentado”

La visita de María del Monte a El Hormiguero ha estado llena de momentos de complicidad con Pablo Motos. Con él ha hablado de “la cobra” que hizo a su esposa el día de Andalucía cuando recibió la medalla de las Artes de la comunidad autónoma, de sus experiencias más paranormales, o de cómo ha aprendido a superar el miedo con el que vivió tras el brutal robo a su casa.

La cantante y actual colaboradora de Y ahora, Sonsoles dio la tarjeta del programa, que tenía 6.000 euros, y después entró en acción David de Jorge, una de las últimas incorporaciones del formato. En esta ocasión, el chef propuso preparar un montadito de jamón serrano, pero en honor a María del Monte le cambió el nombre a “montecito sevillano”. Los ingredientes eran tres filetes finos de lomo ibérico, un tomate maduro, aceite de oliva y sal, seis pimientos del piquillo, ocho lonchas finas de jamón y un mollete de pan.

“Estás como nervioso”, apuntaba David de Jorge al ver a Pablo Motos ante todos los ingredientes, pues el presentador también tenía que elaborar este bocadillo. “Está haciendo grandes avances Pablo, estoy muy orgulloso de él”, valoraba el chef.

El cocinado comenzó con una salsa, y David iba cantando los ingredientes con rapidez. “Te tengo que recordar que me fui de MasterChef por la presión”, le reprochaba María del Monte, a quien no le daba tiempo de seguir sus pasos.

Llegó el momento de añadir el jamón ibérico para el emparedado, y David de Jorge proponía que a los niños se les enseñase en el colegio a cortar una pata como la que él tenía delante. “Cada uno coge un cuchillo”, indicaba el chef. Y María del Monte fue la primera en atacar la pieza, demostrando una gran destreza. Le llegó el turno a Pablo Motos. “Cuidado, Pablo, que te cortas” le advertían las hormigas.

Y el presentador sacó lonchas sin problema. Sin embargo, cuando volvió a ponerse a cortar poco después hizo un gesto de dolor. “¿Te has cortado? ¡Se ha cortado, por dios! Es un corte tonto. Pobre Pablo”, exclamaba David de Jorge. “Me he metido profundo. Yo lo he notado”, aseguraba el presentador.

El chef intentaba quitarle hierro al asunto, diciendo que era “un corte tonto”. “¡Me cago en la leche!”, se lamentaba el presentador. María del Monte le preguntaba si le da miedo. “Miedo no, me da rabia”, sentenciaba el valenciano. “Sana, sana, culito de rana”, decía David para curarle.

Finalmente todos hicieron sus montaditos. “Mi bocadillo está quedando un poco ensangrentado, si podéis hacer un primer plano”, proponía Motos. “El bocadillo gore”, apuntaban las hormigas. “Parece una película de Stephen King, una película de Jess Franco”, apostillaba de Jorge. “Ese bocadillo lo coge Drácula y te come los morros”, insistía María del Monte.

Finalmente, entró un miembro del personal sanitario del programa, que fue presentada por las hormigas como “la doctora” para atender a Pablo. “¿Cómo lo ves? ¿Cuántos puntos le darías?”, preguntaban las hormigas con humor, hasta que finalmente dejaron el dedo “arreglado” y Pablo pudo dar paso a la sección de ciencia.