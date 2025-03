José Parada estalla contra Chelo García-Cortés en 'Y ahora Sonsoles': "En la 'noche de amor' con Bárbara Rey éramos 5, no 3"

Una tarde más, Y ahora Sonsoles ofreció a los espectadores una parrilla de contenido de lo más actualizada. Desde el último testimonio de José Bretón, la situación de Ivonne Reyes o presentar historias poco comunes, fueron de los temas que se tocaron este miércoles, 12 de marzo.

Sin embargo, antes de que el programa llegara a su fin, Sonsoles Ónega presentó a su último invitado del día: José Manuel Parada. El periodista es una de las caras más reconocidas de la televisión de nuestro país, y no es de extrañar. Su trayectoria y contactos van más allá de lo que cualquier profesional de la información se imagina.

Lo cierto es que José Manuel Parada mantiene lazos cercanos con personajes mediáticos tales como Bárbara Rey, Regina dos Santos, Anabel Pantoja, entre muchos otros con los que ha coincidido a lo largo de los años. Sin embargo, destaca un momento de su vida en especial: la relación de 11 años que mantuvo con Chelo García-Cortés.

Desde el plató de Antena 3, el gallego confesó que las memorias que publicó su expareja no le sentaron nada bien: "Como mínimo me podrías pedir permiso para hablar de mi vida, ¿no? Pero lo que no voy a hacer es darte permiso para contar lo que no fue", dijo ante la atenta mirada de Sonsoles Ónega.

En las páginas de la autobiografía de la colaboradora televisiva se contaba que la relación con Parada se rompió debido a una infidelidad por parte del tertuliano, algo que el periodista negó: "Me hace daño porque ella sabe que no fue así y cuando yo recibí el libro la llamé para negarlo. Todavía estoy esperando la aclaración", y añadió: "Nunca pensé que fuera capaz de decir de mí lo que yo nunca viví".

"Lo bonito que tenía la relación era de sinceridad y verdad. Yo nunca he contado nada. Lo único que hice en su momento fue decir que eso que se cuenta es mentira", detalló. Además, confesó que lo que más le dolió fue que Chelo García-Cortés acudía a las entrevistas a contar sobre la supuesta infidelidad, sacando a relucir aquella "noche de amor" que García-Cortés vivió con Bárbara Rey cuando estaba con Parada.

"Lo que viví con Bárbara y Chelo no es como lo cuentan. Esa noche de amor es mentira, fue muy diferente. La noche de Bárbara y Chelo, por lo que sé yo, no existió como tal, fue un guion precioso", dijo a Sonsoles Ónega, y confesó que él formaba parte de la escena.

"Se dijo que yo estaba escuchando detrás de la puerta. ¡Pero bueno! ¿Cómo se puede decir eso? Si yo veo que mi pareja está suspirando, le pego una patada a la puerta", comentó. Tras escuchar el relato, los colaboradores de Y ahora Sonsoles reaccionaron y preguntaron si eran tres las personas que estaban en aquel momento. José Manuel Parada, muy seriamente, confesó: "En la 'noche de amor' con Bárbara Rey éramos 5, no 3. Experimentábamos. Estábamos Chelo y yo, que éramos pareja; Bárbara tenía también su pareja y un quinto en discordia", relató, negándose a dar el nombre del novio de la exvedette.

"Esta autoridad tan alta, esa que estáis pensando, no fue", aclaró entonces, refiriéndose al rey emérito. El tertuliano no quiso dar nombres. Tras la confesión, Sonsoles Ónega concluyó con un mensaje: "No se debe publicar nada sin el consentimiento de la otra persona".