Marta López, tajante con el fenómeno Montoya en 'Supervivientes': "Es imposible que esto no sea verdad"

Montoya ya forma parte del elenco de participantes de Supervivientes 2025. Tras la emisión del reencuentro de La isla de las tentaciones, entre Anita, el propio Montoya, y la presencia de Manuel, la actualidad del sevillano se centra en Honduras.

Sobre este asunto no dudaron en hablar los colaboradores de Tardear, el magacín vespertino de Telecinco. Una de las primeras voces en levantar la mano fue Carmen Alcayde: "Se la han jugado los tres...". En ese justo momento, Xavier Sardà interrumpía a su compañera: "¿Pero qué te pasa con Montoya?".

"Montoya te hace reír, se ríe de sí mismo", apuntaba Alcayde. "Está en una tensión permanente, haciendo drama y lloriqueando. ¿Cómo te va a hacer reír? Él no se ríe de su desgracia, llora", seguía intrigado el presentador de Crónicas Marcianas.

"Nos reímos nosotros, te quiero decir", apostillaba Alcayde. "Es una mezcla entre Jim Carrey, Mr Bean y Leonardo Dicaprio, es el novio de España". Por su parte, el presentador Frank Blanco no dudaba en preguntar: "¿Tú crees que hay tres malvados? Aquí el gran malvado sería Manuel, ¿no? Manuel de todos los que está tiene de enemigos a Montoya y a Anita también.

"Ojo a lo que vamos a ver esta noche en Supervivientes, cuando los suelten a los tres", recordaba la colaboradora Marta López. "¿Todo esto es de verdad, no es teatrillo?", volvía a preguntar Frank Blanco a sus compañeros de plató.

"Es imposible que esto no sea verdad y es maravilloso encontrar personajes como ellos que no les de vergüenza decir si estoy enamorada o le quiero. Lo políticamente correcto que no diría nadie, lo dicen ellos", apuntaba claramente Marta López.

Posteriormente, en el magacín conducido por Frank Blanco y Verónica Dulanto abordaron de manera directa cómo Montoya podría haber ganado más de 90.000 euros tras sus últimas apariciones en la televisión y con los numerosos patrocinios que ha conseguido tras su paso por La isla de las tentaciones. Además, el andaluz tendría ya bolos cerrados hasta septiembre.

Marta López, en 'Tardear'

¿Tiene una carrera publicitaria importante, no?", preguntaba Verónica Dulanto a Marta López. "Por supuesto, yo si fuera marca lo contrataría para cualquier cosa", señalaba la colaboradora y exconcursante de Gran Hermano. "Ha sido Cristiano Ronaldo sin saber qué era Cristiano Ronaldo. Él ha sido gracioso de forma natural, sin saber si gustaba o no a la audiencia porque era grabado", señalaba Alcayde.

Por su parte, el presentador Frank Blanco quiso también hacer una interesante reflexión final sobre el fenómeno mediático de Montoya: "La fama no siempre trae cosas buenas".

El reality que presentó el pasado martes Sandra Barneda firmó un desorbitado 26,9% de share y 2.211.000 espectadores en el prime time de Telecinco. El programa bate todos los récords y consigue su mejor noche desde el 25 de marzo de 2021, coincidiendo también con los últimos reencuentros de la tercera edición.