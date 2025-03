Malas noticias para ‘Supervivientes’: un temporal obliga a posponer los saltos de Manuel y Anita

Las primeras horas de Montoya en solitario en Playa Misterio y su reencuentro en esta nueva localización con Anita y Manuel eran los grandes contenidos de Supervivientes. Tierra de Nadie. Y además, estos dos últimos concursantes del reality debían saltar del helicóptero en la gala de esta noche en Telecinco.

Sin embargo, Supervivientes se ha encontrado con malas noticias, por cuestiones que se escapan de su control. Lluvias persistentes, fuertes vientos y el oleaje dificultan no solo la estancia en las playas de los concursantes, cuya seguridad está garantizada, sino también el desarrollo del programa tal como estaba previsto.

“Buenas noches. La situación en Honduras es crítica temporal azotando la isla”, explicaba Carlos Sobera nada más arrancar Tierra de nadie. “Ha sucedido algo con lo que no contábamos. Un temporal está arrasando la zona donde se hace Supervivientes en Honduras”, añadía.

“Fíjate la situación extrema que tenemos. No hemos podido dormir en toda la noche”, aseguraba Laura Madrueño, al conectar con Sobera. Así, explicó que el temporal está poniendo al límite a todos los famosos, y que “no hemos podido volar en el helicóptero, no hemos podido desplazarnos hasta el cayo” donde viven. “Vamos a seguir intentándolo. La escaleta va a cambiar a lo largo de toda la noche”, avanzaba la presentadora.

Madrueño narró entonces cómo toda la noche ha estado lloviendo, con rachas de viento, pero quiso dejar claro que los supervivientes están muy cuidados, con un equipo que no se mueve de su lado las 24 horas. “Vamos a intentar ir a ver lo que están haciendo”, prometía.

De los mencionados cambios de la escaleta, el más importante era que no se produciría el salto del helicóptero de Manuel y Anita. “Tendrían que haber saltado del helicóptero, pero lo harán muy pronto”, aseguraban desde el reality.

Carlos Sobera conectó con Manuel, quien aseguró estar “con ganas de saltar”. “El tiempo no acompaña mucho, pero tengo ganas, y a ver si salta la gamba ya aquí en Honduras”, decía con humor. Sobre la experiencia, aseguraba que todo lo de La isla de las tentaciones lo deja atrás, y que llega de “buena onda”, dispuesto a llevarse bien con todo el mundo. Una premisa interesante, ya que coincidirá con la chica que mordió la tentación con él, Anita, y con Montoya, la expareja de ella.

Manuel en 'Supervivientes'.

La situación se ha vuelto tan complicada que incluso Terelu Campos está pensando en dar por finalizada su aventura. “Terelu acaba de activar el protocolo de abandono”, aseguró Carlos Sobera, dejando claro que la hija de María Teresa Campos pretende regresar a España mucho antes de los 21 días de los que se habló en un primer momento.