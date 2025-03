Esta actriz ganadora de dos Goya se postula para hacer de Isabel Pantoja en su serie: “Que me llamen, por favor”

La pasada semana Isabel Pantoja se convertía en noticia una vez más. Y es que tras años dando vueltas con el proyecto, la tonadillera sevillana firmaba un acuerdo con Mediacrest para hacer una serie sobre su vida y también una serie documental.

La luz verde a esta producción, que constará de siete capítulos, hace que haya una pregunta en el aire: ¿qué actriz podría encarnar a Isabel Pantoja? ¿Y al resto de personas que han sido importantes en la vida de la cantante?

Europa Press ha ido en busca de respuestas a estos interrogantes, y tal como se ha podido ver en Ni que fuéramos Shhh, han hablado con actores como Javier Gutiérrez, a quien le proponen interpretar a Paquirri, o Eva Isanta, a quien sacan parecido físico con Mayte Zaldívar.

Mientras que Gutiérrez descartaba la propuesta, sentenciando que él no tiene “hechuras de torero”, Eva Isanta no cierra la puerta: “Yo me veo haciendo cualquier cosa”. Sin embargo, una actriz ganadora de dos premios Goya, entre otros galardones, sí que ha reconocido que estaría encantada de hacer de Isabel Pantoja.

Se trata de Carolina Yuste. “¡Por favor! ¡Por favor lo pido! ¿Pero esto va a pasar?”, preguntaba la intérprete, al hablarle del proyecto. “Es que yo llevo diciendo años, y esto no es broma, que el biopic que me encantaría hacer es el de Isabel Pantoja. No es broma. Me encantaría”.

Así, Yuste ha aprovechado las cámaras para hacer un llamamiento: “Quien lo vaya a hacer, por favor, que me llame. Me hubiera encantado ser folclórica, si yo hubiera nacido hace 20 años hubiera intentado ser folclórica. O hace 40, también”, admitía entre bromas. Y añadía: “Me gusta mucho una bata de cola, un no sé qué, me lo pasaría muy bien”. Además, asegura ser fan de Pantoja, y que la ha escuchado muchísimo.

Carolina Yuste se mete en la piel de Massiel en esta miniserie de tres episodios de Movistar Plus+.

Hay que destacar que Carolina Yuste sabe bien lo que es meterse en la piel de una persona real. Y es que en la actualidad tiene pendiente de estreno la serie de Movistar Plus+ La canción, en la que da vida a Massiel durante su carrera en el Festival de Eurovisión. Un certamen que consiguió ganar gracias al tema La, la, la y para el que fue elegida después de la renuncia de Joan Manuel Serrat, que quería cantar la canción en catalán. Su estreno en la plataforma está previsto para el 8 de mayo.