Sonsoles Ónega, sin palabras al conocer los detalles del polémico experimento de Gloria Camila: "¿Qué pretendías?"

"La familia de los horrores", "ridículos", "Se nota que no llevas la sangre de la Jurado, ¡ridícula!, o "Trabajar, ¿para cuándo? ¡No das palo al agua!", son algunas de las frases que Gloria Camila Jurado ha tenido que leer en sus redes sociales, y que ahora les ha soltado a personas al azar mientras caminaban por la calle.

Así ha sido el polémico experimento que ha realizado la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano y que ha despertado el interés de Sonsoles Ónega. Durante el programa de la tarde de este lunes, 10 de marzo, la presentadora de Y ahora Sonsoles ha invitado a la joven influencer para conocer cada detalle de esta reciente actitud.

"Vaya con el experimento... ¿Qué pretendías?, ¿qué has querido demostrar?", ha comenzado diciendo a su invitada, quien a través de una videollamada ha hablado abiertamente de este experimento.

"Me ha costado mucho hacer el vídeo, porque yo soy muy modosita, pero quería dar visibilidad a lo que vivimos quienes estamos en redes. Es igual de impactante decirlo cara a cara que tener que leer estas cosas por las redes", ha confesado ante cámara.

"Todo lo que tú le dices a las personas, te lo han dicho a ti en las redes, te lo han dedicado", ha señalado la presentadora. "Soy muy dada a denunciar públicamente estas cosas y tenemos que darle voz", ha dicho mientras añadía que: "Lo único que he hecho es hacer una selección de los comentarios que me dejaron en una de mis últimas publicaciones, donde salgo bailando con mi familia, para demostrar a todo el mundo la realidad que hay tras perfiles como el mío, que no siempre es fácil".

"Hay una diferencia enorme entre enfrentarte cara a cara con una persona y hacerlo a través de una red social protegido por un anonimato. En redes es un reflejo del resentimiento de la frustración personal de cada uno", ha añadido por su parte Ángela Vallvey, colaboradora habitual del programa.

"La realidad es que en una pantalla todos somos valientes y yo, en cambio, he demostrado que es igual de impactante que al ir de cara y quería poner cómo se siente desde dentro y desde fuera", ha contestado Gloria Camila.

El objetivo ha sido claro: exhibir de forma tajante lo que sufre al ser un rostro conocido. Además, ha entrado en detalles y ha confesado que este experimento pretende visibilizar la situación y que la reacción de quienes han sido víctimas ha sido de sorpresa: "Se quedaban sorprendidos y no me decían nada. Yo tengo que decir que a día de hoy soy capaz de gestionar esos insultos y ataques bien porque tengo mucho trabajo de terapia detrás, pero no todo el mundo sabe hacerlo", ha puntualizado.

Tras un largo periodo sin proyectos en televisión, la exparticipante de Pesadilla en el paraíso y Supervivientes ha reaparecido ante los espectadores con este proyecto que indiscutiblemente ha causado impresión a sus seguidores. "Si todo el mundo entrara con su identidad, verás cómo la gente no insulta", ha puntualizado finalmente Sonsoles Ónega durante la emisión de Y ahora Sonsoles.