Máximo Huerta no se calla y opina sobre Karla Sofía Gascón: "En este país los cambios de opinión son lo más normal"

Tras la gala de los Oscar, Karla Sofía Gascón reaparecerá este lunes en los premios de la Unión de Actores y Actrices. Junto a Susi Sánchez y María Caballero, la actriz está nominada a Mejor Actriz Internacional. En su caso, por la película Emilia Pérez.

Antes de esta vuelta al foco, El programa de Ana Rosa ha repasado "el duro comunicado" que Gascón ha enviado a una revista americana en referencia a la cancelación que ha sufrido por unos tuits que publicó en 2020. Mensajes de corte racista y xenófobo que han levantado una enorme polvareda.

Jano Mecha introducía el tema: "Karla Sofía Gascón ha roto su silencio tras la gala de los Oscar. Todos queríamos que hablase y ha hablado. Lo ha hecho a través de una carta que ha enviado a una revista americana. Lo que dice es bastante duro. Dice que, tras ser atacada y cancelada, llegó a contemplar lo impensable".

En este comunicado, la ínterprete se pregunta qué hubiese pasado si los ataques los hubiese vivido una persona "con menos recursos emocionales" para gestionarlos. El matinal de Telecinco entonces planteaba si Karla Sofía está recuperada mentalmente al cien por cien después del terremoto mediático.

Cristina Cifuentes lo tenía claro: "No puede estarlo, ha pasado demasiado poco tiempo. Lo malo de estas situaciones es procesarlas, digerirlas y resituarse". Máximo Huerta era más contundente todavía, ya que ha asegurado que su "intención es dar pena". Para explicarlo, lo ha hilado con el discurso de Terelu de este domingo en Supervivientes.

Máximo Huerta opina sobre Karla Sofía Gascón en 'El programa de Ana Rosa'. Mediaset España

"Ya que hablábamos antes de Terelu, que no le gusta dar pena y estoy totalmente de acuerdo. [Karla] ha entrado en un momento totalmente lícito de querer dar pena también. Cambiar de opinión es algo muy normal. En este país los cambios de opinión son lo más normal", ha señalado Huerta.

Al ver que Ana Rosa Quintana se reía, el colaborador paraba por un momento su discurso: "¡Me estás leyendo la mente, cabro...!". "No, no, tú me estás queriendo provocar", bromeaba la presentadora del formato de Unicorn Content. Por supuesto, el chiste estaba en el efímero paso de su compañero por el Gobierno como ministro de Cultura.

Ya recuperando el tono más serio, Máximo ha afirmado que "hay dos tipos de cambios de opinión", el que se hace por convencimiento y el que se hace por necesidad. "Cuando cambias de opinión, ¿lo haces por necesidad? ¿O porque estás convencido? En este caso es necesidad", ha reflexionado el escritor.