Belén Esteban anuncia su nuevo proyecto internacional: “Saldré en un país que no me conoce nadie”

Belén Esteban ha conducido, una tarde más, Ni que fuéramos Shhh. Y es que la colaboradora tenía que tomar las riendas del formato de La Osa Producciones ante una nueva ausencia de María Patiño, la presentadora habitual del formato.

Y aprovechando que manejaba los tiempos, en un momento dado, Belén aprovechó para decir unas palabras personales en pleno directo. “Quiero dar las gracias al diseñador Domennico, y a Vogue España por lo bien que me han tratado. Nunca pensé que podría salir en Vogue, y la semana que viene va a haber una sorpresa con estas fotos que he hecho”, revelaba.

Algunos de sus compañeros no entendían sus palabras, pues no se habían visto fotos de ellas. Pero David Valldeperas, el director, encauzó la conversación como pudo, invitándole a explicarse de nuevo. “Que quiero dar las gracias al señor Dominnico, que haya pensado en mí para esas fotos. Porque me ha hecho mucha ilusión”, insistía Belén.

Entonces ya sí se comenzaron a ver imágenes de Belén compartidas por la cuenta de Instagram del diseñador. “Estas fotos son de moda”, deslizaba la colaboradora, mientras pasaban instantáneas de ella con posados varios. “¿Tú crees que son de moda?”, le preguntaba con sorna Valldeperas. “Sí, eso es moda, cariño”, le respondía Belén. “Tú eres moda”, le lanzaba entonces el director.

“Dentro de unos días saldré en un país que no me conoce nadie, pero me hace mucha ilusión”, adelantaba Belén sobre las imágenes, aclarando que se verían en la versión digital de Vogue de un país foráneo. Los presentes le tiraron de la lengua para que diese alguna pista, de si era un país de Europa, o de Asia, hasta que finalmente terminó soltando que era de América.

En las fotos hay un evidente retoque digital, pero Belén quiso dejar claro que hasta ciertos límites: “El michelín dije que se me vea”, confesaba la hoy presentadora de Canal Quickie. Javier de Hoyos alababa las imágenes, y aseguraba que le recordaba a cuando dio las Campanadas en Telecinco, el 31 de diciembre de 2009. “A mí me recuerda a Bad Gyal”, decía Esteban, que en el reportaje luce prendas con su actual apodo, La Patrona.

Las fotos las realizó en una mañana, y ese mismo día fue luego a Ni que fuéramos Shhh a trabajar, y agradeció lo bien cuidada que se había sentido con todo el equipo, que la guiaron a la hora de posar. A pesar de la experiencia, Belén ha asegurado que no tiene pensado hacer carrera como modelo. “No, esto es una cosa puntual”, sentenciaba al respecto.