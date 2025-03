Brutal enganchón entre Afra Blanco y un empresario: "Deberías saber cuántos pagas a tus trabajadores"

Noche caldeada la que se ha vivido este pasado 8 de marzo en laSexta Xplica. Aunque el Día Internacional de la Mujer ha sido uno de los temas principales del programa, también se han comentado otros temas, como el de los salarios, una asignatura pendiente en unos datos económicos que reflejan que, a pesar de las mejoras, el alto coste de la vivienda, que ha subido un 8,4% provoca un desnivel importante sobre los sueldos, que apenas han mejorado un 3,74%.

Esto ha desencadenado un encendido debate entre la bancada de los empresarios y la de los Xplicadores, con Afra Blanco convertida en una de los colaboradores más beligerantes y enfrentándose cara a cara a un inversor inmobiliario que admitía desconocer la plusvalía que le generaban sus trabajadores.

Comenzaba interviniendo Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. “Desde 2021, estamos viendo que están subiendo los salarios, están aumentando a un ritmo del 3,8%. Lo cual es positivo y está por encima de la inflación, que está en el 2,8%. No sólo eso, está por encima también de lo que veíamos observando. En el último trimestre de 2024, se ha ganado 2,5 puntos porcentuales de capacidad de compra.

Las palabras de Ferrero se mostraban a favor de “subir los salarios dónde se pueda”. Sin embargo, Pascual Ariño, inversos inmobiliario, consideraba que los aumentos salariales no se estaban aumentando la capacidad ahorrativa de la ciudadanía, debido a que “más la mitad de los sueldos se va en impuestos”.

Antes de darle la palabra, José Yélamo recordaba que Ariño se había mudado a Andorra, debido a “los muchos impuestos” que hay en España. “Si tengo una nómina de 4.000 euros, me dejan en unos 2.000. Aparte de irme a Andorra, he tenido tres empresas en España y sé lo que cuesta un trabajador”, exponía.

“Y si quiere percibir el trabajador una nómina de 4.000 euros netos, le toca al empresario desembolsar 8.000. Lo segundo, estamos forzando a subir los sueldos y no permitimos que las empresas ganen dinero. De ahí, que muchas cierren o se vayan. Para que se den beneficios, toca subir los costes y eso provoca que la inflación suba. De ahí, que la cesta de la compra o la vivienda se dispare”, argumentaba.

A pesar de su razonamiento, cuando Afra Blanco intervino, le hizo una sencilla pregunta que no pudo responder. “Primero, habéis si os ponéis de acuerdo. Porque, primero, Celia, ha dicho que se pueden subir los salarios y ahora tú dices que no”, expresaba cuando fue interrumpida tanto por Ferrero como por Ariño. “Una pregunta, tú que eres empresario: ¿qué plusvalía generan tus trabajadores?”

Ariño se quedó sin palabras. “¿A qué te refieres? ¿A cuántos benefician me dan?”, le respondía el inversor. Blanco insistía en la cuestión y el empresario no sabía responderle. “Mira, mis trabajadores… yo tengo que ganar de dinero para poder pagarles”, se limitaba a replicar. La sindicalista insistía en la pregunta: “dime la cuantía”. “Imagino que habrás hecho tus deberes”, apostillaba.

“No creo que tenga que dar una cifra exacta”, admitía Ariño. “Bueno, creo que sería importante”, expresaba la sindicalista. “No tiene por qué tener un control de costes”, añadía Gonzalo Bernardos. “Ya lo sé”, agregaba la activista, quien buscaba que Ariño diese cifras aproximadas o una respuesta mejor argumentada.

Se formó una algarabía en el plató, provocando que Yélamo tuviera que imponer orden. “Pascual, tenemos claro que te quejas por el salario de los trabajadores, por los impuestos, pero no tienes claro la plusvalía que generan. No me has sabido contestar”, zanjaba, aunque fue interrumpida de nuevo por el inversor.