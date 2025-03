Alba Carrillo se postula para ser Belén Esteban en su esperada serie: "Quiero ser ella y que Broncano sea Jesulín"

La serie sobre la vida de Belén Esteban sigue tomando forma. La empresaria culinaria busca que sea uno de los proyectos que produzca La Osa, la nueva compañía de Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Un proyecto que, de momento, no está siquiera en fase de preproducción. Eso sí, no quita que vayan surgiendo nombres para el papel protagonista, despertando la curiosidad sobre quién encarnará a la Patrona.

Aunque para la de Paracuellos, la candidata ideal es Ester Expósito, la propia actriz de Élite se ha mostrado más que dispuesta a aceptar el reto en el que caso de que el proyecto de la serie se cristalice, ha surgido una voluntaria que se postula para interpretar a la colaboradora de Ni que fuéramos Shhh.

Ha sido en D Corazón, donde Alba Carrillo ha lanzado su propuesta al aire. Este domingo 9 de marzo, la modelo aprovecha la presencia de Javier de Hoyos en el plató con Anne Igartiburu para no sólo proponerse para el papel, sino para hasta hacer una prueba de casting en directo. Es más, se aventuraba a pedir que David Broncano sea el que tenga el rol de Jesulín de Ubrique.

A raíz de los proyectos confirmados de Isabel Pantoja con Mediacrest, que producirá dos series sobre su vida y obra, una de ficción y otra de no ficción, el magacín matinal de La 1 ha sacado a colación el ansiado deseo de la empresaria culinaria de ver su vida convertida en un relato para la pequeña pantalla.

“Yo es que me veo más en otra serie. Me postulo para hacer de Belén Esteban, me encantaría. Y he pensado quién podría interpretar a Jesulín y es de esta casa, Brocano. Él y yo”, afirmaba rotundamente. “A ver, tú tienes carácter, como Belén”, apostillaba Alberto Guzmán. “¡Se vienen los memes!”, exclamaba Anne Igartiburu.

Alba Carrillo en 'D Corazón'.

El programa mostraba un vídeo donde varios actores ya se postulaban para participar en la serie. Preguntados por los medios de comunicación, entre los artistas que no dirían que no a la propuesta estaba Dani Rovira. “Físicamente, tenemos un aire. Ahora bien, a ver qué ofrecen”, compartía el malagueño a un reportero de Europa Press.

Lalachus se reía a carcajada limpia cuando le preguntaba la misma agencia si se veía dispuesta a meterse en la piel de Carmen Bazán. Hiba Abouk no descartaba encarnar tanto a Belén Esteban como a la esposa de Jesús Janeiro, María José Campanario. “A las dos, ¿por qué?”, respondía al mismo medio.

Tras el vídeo, Alba Carrillo, ni corta ni perezosa, hacía una prueba en el mismo plató. “Estoy en haciendo un casting en directo”, expresaba la modelo para después pronunciar frases míticas de la empresaria: “ni que fuera yo Bin Laden” o “por mi hija, ma-to”. La ex de Feliciano López también emulaba la mirada que la Patrona hizo en La Revuelta.