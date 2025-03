Emma García deja al público en shock al revelar que ha estado a punto de morir cuatro veces: "Estoy viva de milagro"

Emma García ha dejado boquiabierto al público de Fiesta. La presentadora ha compartido con el público que no ha tenido sólo una experiencia con la muerte, sino cuatro. Así lo revelaba en la sección de psicología con el experto Rafael Santandreu, quien hablaba sobre la importancia de tener en mente una sencilla frase: ‘memento mori’.

‘Memento mori’ es una locución latina que significa ‘recuerda que vas a morir’. La muerte es un tema que suele ser tabú y que provoca angustia en buena parte de la sociedad, con personas que tienen un miedo irracional a fallecer. Santandreu señalaba lo importante de ser consciente de ello y así vivir cada día como si fuera el último.

Para Santandreu, ser consciente de que la muerte llegará tarde o temprano ayuda a trata la ansiedad que le genera a esas personas que tienen un miedo irracional a dejar de existir. “Nos preocupamos por cosas que no son importantes, deberíamos pensar: qué más da haberme peleado con ese compañero de trabajo si dentro de un tiempo los dos estaremos muertos”, compartía el experto.

El magacín aprovechaba para poner unas imágenes de rostros conocidos que han tenido experiencias cercanas a la muerte, como los actores Antonio Resines, Lola Herrera o a la cantante Mari, de Chambao. Todos ellos han hablado sobre ello públicamente. En ese momento, Emma García hablaba sobre cómo ha estado cerca de morir en cuatro ocasiones.

"No somos conscientes de las veces que hemos estado a punto de fallecer. A mí me contaron que había estado cuatro veces a punto de morirme y me dijeron en qué momentos, yo no había sido consciente, creo que eso no lo sabemos si no te lo dicen, confesaba la presentadora de Ordizia.

'Fiesta'.

La directora de Fiesta, Eva Espejo, se quedó sin palabra. La presentadora quiso tirar de naturalidad, señalando que estaba “viva de milagro”. La conductora no era la única presente en el plató que había tenido experiencias cercanas a la muerte. Bea Jarrín, colaboradora del magacín, explicaba que llegó a un sentir que se salía de su propio cuerpo durante una intervención quirúrgica.

“Una manera de perderle el miedo a la muerte es creer que, al fallecer, vas a otro plano o dimensión”, compartía Santandreu, quien recordaba que lo vivido por Jarrín “es muy habitual” en casos de “personas que han podido estar temporalmente muertas”.