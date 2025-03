La reacción de Montoya en 'La isla de las tentaciones' al saber que Manuel dejó plantada a Anita: "¡Vaya percal!"

José Carlos Montoya se ha convertido en la persona más famosa de Telecinco. Su paso por La isla de las tentaciones le ha catapultado a la fama -se está haciendo de oro gracias a la publicidad- tras viralizarse a nivel mundial su carrera por la playa al ver la infidelidad de Anita.

Lógicamente, Mediaset España no ha desaprovechado la oportunidad y ha acabado reclutando al de Utrera como concursante de Supervivientes 2025. Su nombre fue confirmado en el estreno del reality, con quien volverá a reencontrarse con Sandra Barneda. "No somos pareja", aclaró ella.

Los tiempos del relato fueron controlados a la perfección por el canal, que anunció a Montoya como nuevo robinsón apenas 24 horas después de su hoguera final con Anita en La isla de las tentaciones. El programa arrasó en audiencia el miércoles, pues la expectación por conocer el devenir de la pareja era brutal.

Como saben, Montoya decidió irse solo, mientras que Anita optó por volver a España con Manuel. Lo que ocurrió es que la catalana se llevó un chasco tremendo porque el de la 'manita relajá' prefirió marcharse tal y como había empezado la aventura: en solitario.

Pues bien, El Debate de La isla de las tentaciones, disponible en Mitele PLUS desde ayer jueves, mostró la reacción de Montoya al conocer la decisión de Manuel. Todo ello después de sincerarse con Gabriella, con la que mantuvo una relación en el reality.

REACCIÓN de Montoya y Gabriela a la decisión de Manuel de irse solo

#LaIslaDeLasTentaciones15 #TentacionesDBT9 pic.twitter.com/iyYhguS1Yr — mrtross (@mrtrossi9) March 6, 2025

"Me he ido solo. Tú me has abierto los ojos para quererme a mí mismo más", le decía, a lo que ella confirmó que sí le hubiese encantado regresar a casa de su mano. "Voy a intentar conocerlo fuera y dar una oportunidad al amor".

"He sentido las carencias que Anita no me ha dado", añadía él contando también que su expareja había escogido a Manuel. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando Sandra Barneda les comunicó la decisión de Manuel. "¡Manda Pedrín! ¡Vaya percal!", exclamó él mientras Gabriella esbozó una sonrisa.

Montoya, preocupado, ante la risa de Gabriella.

"Todo pasa por algo y yo sabía que esa persona no le gusta a Anita", agregó Montoya, para a continuación despedirse de forma muy cordial de Gabriella. Como se ha desvelado, Montoya y Anita podrían seguir juntos en una relación de "idas y venidas", tal y como apuntó Kiko Matamoros en Ni que fuéramos.

Las imágenes fueron comentadas en plató después. Suso tiró en favor del utrerano: "No se ha alegrado del mal de Anita". Algo que no estaba de acuerdo Alejandra Rubio: "Perdona, ha puesto sonrisilla".

Jorge Pérez, por su parte, también defendió a Montoya: "La relación entre Montoya y Gabriella ha sido sana, de amigos. La de Anita y Manuel ha sido foll... puro y duro, guarreo, estar todo el día metidos en la cama. No ha habido ningún tipo de sustancia".