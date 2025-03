Primeras palabras de David Cantero tras su repentina salida de Mediaset España: "No me he jubilado, no lo tengo en mente"

La noticia saltaba la tarde de este jueves. David Cantero abandonaba por sorpresa Mediaset España después de 15 años. Así lo oficializaba el grupo mediante un breve comunicado, en el que destacaba "su fructífera y brillante trayectoria" en la casa. Este viernes, el comunicador ha roto su silencio en sus redes sociales.

El que ha sido presentador de Informativos Telecinco hasta este fin de semana arranca su vídeo aludiendo a "cambios más o menos inesperados y trascendentales" y al inicio de "una nueva etapa": "Ayer saltó la noticia y, desde ese momento, he recibido centenares de llamadas. Tantísima gente, que no he podido apenas atender ni un puñadito de tanto cariño como es debido".

"Algo he debido hacer bien. Sabéis que soy discreto, que me he ido sin hacer ruido. Casi en silencio. Ayer desconecté un poco. Era necesario. Me tomé un respiro porque fue un día muy intenso, pero os agradezco cada muestra de aprecio e interés", asegura.

Cantero afirma que esos "conmovedores" gestos le llegan tanto desde Fuencarral como desde fuera. Además, dice salir de la compañía "tranquilo y agradecido": "Han sido 15 años extraordinarios. Dejo infinidad de buenos recuerdos, de buenos momentos, de buenos amigos y buenos compañeros que voy a echar de menos. Claro, era una rutina cotidiana".

La pareja televisiva de María Casado ha aclarado que ha sido "una separación de mutuo acuerdo, amistosa y acordada". "Durilla, pero amable". "Estas situaciones siempre se viven con intensidad. Yo lo llevo con calma. He aprendido muchísimo en Informativos Telecinco, en la cadena que acaba de cumplir 35 años. Me alegra formar parte de su historia de alguna manera", celebra Cantero.

"No me he jubilado, no lo tengo en mente", confirma para añadir: "Las circunstancias y las dinámicas empresariales y personales cambian". "La tele no para de cambiar y a veces hay que tomar este tipo de decisiones difíciles. Esta se ha hecho de forma sensata y meditada por ambas partes", remarca.

"Dejo un poco viuda a María Casado"

Hasta que se aclare si María Casado hará frente al informativo sola o con un nuevo compañero, la conductora se queda "un poquito viuda". "Dejo un poquito viuda a mi queridísima María Casado, a la que seguiréis teniendo cada finde con su extraordinaria simpatía, ternura y absoluta profesionalidad".

Expresa que la "echará muchísimo de menos". El 21 de septiembre de 2024, 14 años de formar dupla en el Telediario de TVE, ambos periodistas se reencontraban. Esta vez, en Telecinco y como capitanes de unos informativos "peculiares" tanto en forma como en contenidos.

David Cantero y María Casado, en 'Informativos Telecinco Fin de Semana'. Mediaset España

"Pusimos en marcha un proyecto peculiar junto al editor, Emilio Garrido, y todo ese equipazo de fin de semana. Todos contamos las noticias de una forma un tanto peculiar y diferente", recuerda David, que también tiene palabras de agradecimiento para Isabel Jiménez, compañera de mesa durante 13 "inolvidables e impecables" años.

A David Cantero todavía "le queda mecha", porque "nunca se sabe y nunca es tarde para empezar un proyecto de vida y profesional". No revela si fichará por otra cadena o si se tomará un descanso de la televisión, pero concluye: "Siempre he sido un superviviente y lo voy a seguir siendo".