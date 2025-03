Kiko Matamoros pide el salario de sus compañeros de ‘Ni que fuéramos’: “Me estoy haciendo el programa yo solo”

Cada día, en Ni que fuéramos Shhh, Javier de Hoyos suele llevar a cabo una sección en la que destaca los gustos de los espectadores. Así, hace entrega de un punto, en una simbólica clasificación, al colaborador que protagonizase el minuto de oro, esto es, el minuto del programa del día anterior que congregó a un mayor número de espectadores. Del mismo modo, resta un punto a quien tuviera la palabra en el minuto de plomo, el menos visto de la entrega previa.

Se da en ocasiones en la que el minuto de plomo y de oro tienen a la misma persona como objeto, y este viernes ha sido uno de esos días. El minuto de oro lo han compartido María Patiño y Kiko Matamoros, cuando hablaban de Alejandra Rubio y su formación y su experiencia como actriz. Y María también se llevó el minuto de plomo, durante la elaboración de un pastel.

“Pues ya está. María Patiño no lleva oro porque ha tenido el plomo también, y Kiko Matamoros es el absoluto ganador por el momento con tres oros”, resumía Javier de Hoyos, sobre cómo se está llevando a cabo las puntuaciones del mes.

En ese sentido, Kiko apuntó: “Siempre empiezo el mes muy fuerte, y luego me desplomo”. “Tienes que tener en cuenta esa reflexión, te das como ganador”, le apuntaba Javier de Hoyos, que este viernes se encargó también de presentar Ni que fuéramos Shhh junto a Belén Esteban por la ausencia de María Patiño.

“No me doy por ganador, y me importa poco”, le corregía Matamoros, que quiso aprovechar para lanzar un dardo a sus compañeros del día, entre los que estaban además de Belén y Javier, Chelo García-Cortés en el plató, y Marta Riesco fuera, ejerciendo de reportera.

“Pero yo agradecería a los compañeros que intervinieran más. Hoy me voy a hacer oro y plomo, estoy casi seguro. Porque me estoy haciendo el programa yo solo”, sentenciaba. “No creo”, le cortaba con rapidez Chelo García-Cortés. “Así que me dais lo que ganáis, o un porcentaje”, proponía el antaño concursante de Supervivientes. “Sí, claro, te lo voy a regalar ya. Ahora mismo te lo doy”, le decía cortante su compañera.

“Un alto porcentaje, o yo ahora mismo me callo”, amenazaba Kiko Matamoros. Y aprovechó para hacer una aclaración: “No iba por Marta Riesco”. En ese momento, la reportera, que iba en un coche, tomó la palabra, y el programa cambió sus contenidos a otros asuntos.