Frank Blanco no se corta y desvela quién es su concursante favorito de 'Supervivientes 2025': "Vale para todo"

Supervivientes 2025 ya es una realidad en Telecinco. El popular reality de supervivencia extrema protagonizado por famosos en Honduras empieza una nueva edición repleta de nuevos desafíos y aventuras.

Nombres como Álvaro Muñoz Escassi, Makoke, Pelayo Díaz o el mediático Montoya de La Isla de las Tentaciones son ya algunos de los vecinos de los Cayos Cochinos. Pero, sin duda, el nombre que resuena con más fuerza en el programa es el de la colaboradora de televisión Terelu Campos.

La presentadora y colaboradora de televisión sigue los pasos de su hermana Carmen Borrego y se embarca en esta aventura al límite. Terelu inicia su andadura en Honduras de manera eventual, ya que aún no es concursante oficial.

Para ello, tendrá que superar los 21 días que logró sumar su hermana mayor en la edición del año pasado. Aun así, Terelu sí que ha seguido el ritual tradicional de todos los concursantes y se ha tirado desde el helicópero para llegar a la playa.

Como no podía ser de otra manera, este viernes en Tardear quisieron abordar el esperado arranque de Supervivientes 2025. "Comienza la aventura más extrema con Terelu y su chiqui salto desde el helicóptero", arrancaba Frank Blanco.

"Lo del salto de Terelu hace que el piloto estuviera casi a punto de amerizar para que nuestra compañera se tirara, pero no. España está dividida, ¿con qué salto nos quedamos?", preguntaba el presentador a sus colaboradores.

"Yo me quedo con el de mi Carmen Borrego, sin ninguna duda", apuntaba Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa. "Para las condiciones físicas, mucho mejor el de Terelu que se ha atrevido a esa distancia grande para ella", opinaba, por su parte, la colaboradora Carolina Ferre.

"Terelu tiene tres maromos detrás, abajo esperándole. Así se tira cualquiera", apuntaba Cristina Tárrega. Tambiénn quiso dar su punto de vista, Marta López: "Yo me mojo, el de Terelu". Por último, el presentador Frank Blanco también opinó.

"Me quedo con el de Terelu Campos porque es una persona que no sabe nadar. Es decir, por sus condiciones físicas a lo mejor se mueve y se hunde. Me parece muy valiente lo que hizo", argumentaba el presentador de Tardear.

Los colaboradores de 'Tardear'

Tras dedicar algunos minutos a todos los detalles de las primeras horas de Terelu Campos en Supervivientes 2025, como por ejemplo que lució un bañador de 170 euros, Frank Blanco quiso hablar de otros famosos que convivirán con la colaboradora y presentadora de televisión.

"Yo lo digo ya, es mi concursante favorito. No solo porque sea colaborador de Tardear, estoy viendo ahí que es un bien queda, buen compañero y vale para todo", se pronunciaba Frank Blanco sobre Álvaro Muñoz Escassi.

"Laura Madrueño ten cuidado, como te descuides Escassi acaba presentando", añadía también Blanco sobre las buenas dotes comunicativas y de espectáculo del jinete. Más allá de Escassi, nombres como Álex Adrover, Almácor, Ángela Ponce, Borja González o Damián Quintero prometen dar mucha guerra en los próximos meses en el reality en Honduras.