Ángel Chacón, nuevo centenario de 'Saber y Ganar': "No es un programa para jubilados. Los prejuicios están equivocados"

Cuando el 17 de febrero de 1997 se emitió la primera entrega de Saber y ganar, Ángel Salvador Chacón (Cuevas del Almanzora, Almería) aún estaba en el vientre de su madre. Casi tres décadas después, su corta vida le ha permitido conquistar grandes hitos como aprobar la dura oposición a registrador de la propiedad, pero este viernes añadirá otro a la lista: convertirse en el participante más joven que logra mantenerse durante 100 programas en el concurso más veterano de la historia de la televisión española.

Con la satisfacción de haber superado sus expectativas y situado en el olimpo de los centenarios del programa que presenta Jordi Hurtado—apenas una veintena lo han logrado—, Ángel explica por teléfono a BLUPER que su prioridad ahora es descansar y recargar pilas antes de perseguir nuevos retos.

Sin embargo, su horizonte ya apunta a febrero de 2026, momento en el que La 2 de RTVE organiza unos programas especiales donde los concursantes magníficos se miden por el más preciado premio: el derecho a reincorporarse al concurso diario de forma excepcional.

Haciendo gala de su humildad y sencillez habituales, Ángel admite que convertirse en supermagnífico y lanzarse a por los 200 programas es un objetivo casi imposible, pero conociéndolo, su cabeza ya estará haciendo cálculos para despejar la ecuación que lo convierta en bicentenario.

Pasaste la infancia en tu pueblo, estudiaste en Murcia y te sacaste una oposición muy joven. ¿En qué momento aparece la idea de concursar en Saber y ganar?

Me aficioné al programa durante mi etapa de estudiante de Derecho en la Universidad de Murcia. Concursaba desde casa, pero nunca pensé que fuera a participar. Tras aprobar la oposición a registrador de la propiedad en 2023 me destinaron a Cunit [Tarragona], así que mi trabajo y la cercanía geográfica con Barcelona me han dado el privilegio de poder cuadrar mi vida con las intensas sesiones de grabación.

En Semana Santa del año pasado me aburría y dije: '¿Por qué no intentarlo?'. Sentía que era demasiado joven y no estaba preparado para competir con rivales más experimentados porque el programa exige tener conocimientos muy amplios, así que nunca pensé en llegar a los 100 programas.

Ángel Chacón en 'Saber y ganar'.

Ha habido otros centenarios, pero tú has destacado como ningún otro concursante en una de las pruebas más duras: la calculadora humana.

Sin ánimo de sonar petulante, la facilidad para el cálculo es algo que me viene de forma natural. Mi hermano es matemático y podría igualar o superar mi velocidad de cálculo. Supongo que hay algo genético, pero lo cierto es que siempre estoy haciendo operaciones, tanto en mi trabajo como en el día a día. Uno aprende que los números tienen ciertas conexiones y propiedades, y eso te facilita la tarea. Para sobrevivir durante cien programas uno necesita saber un poco de todo, tener suerte y saber manejar los nervios. Ha habido veces que he caído al Reto y he estado a dos o tres segundos de ser eliminado…

Eres más joven que Saber y ganar. El formato apenas ha cambiado en treinta años y ha seguido triunfando ajeno a las modas. ¿Cuál es el secreto?

No quiero parecer el abuelo cebolleta, pero creo que el nivel televisivo actual es peor que el que había cuando empezó el programa. Debo admitir que no me interesa demasiado el resto de la televisión y apenas la enciendo. A diferencia de otros concursos, donde lo principal es el premio económico, en Saber y ganar el dinero está en segundo plano y todo tiene una finalidad muy didáctica y divulgativa.

Es posible que, si tienes 20 años y dices en tu círculo de amigos que ves Saber y ganar todos los días, te van a tachar de abuelete o de bicho raro. Esto es una pena porque si la gente joven se despojara de ciertos prejuicios ligados al programa, disfrutarían y aprenderían muchísimo. Los prejuicios suelen estar equivocados: damos por hecho que es un programa que ven los jubilados, cuando realmente es líder de audiencia y con seguidores de todas las edades.

Te habrán recordado un millón de veces que el expresidente Rajoy también es registrador de la propiedad. ¿Por qué esta profesión?

Desde que era adolescente, tenía clara que esa era mi vocación. Una tía mía es registradora y la admiro muchísimo. Siempre me llamó la atención el Derecho, y era la rama que más me interesaba. Aunque todos saben que es una oposición difícil y que es el oficio del expresidente Rajoy, pero no todos saben qué hacemos en el día a día.

Todos las casas, terrenos y fincas que nos rodean tienen una historia detrás (cambios de propietarios, embargos, deudas…), pero solo aquello que queda en el registro de la propiedad tiene efectos legales. Lo que hacemos es garantizar la legalidad de las transmisiones de los bienes inmuebles y de las cargas que puedan pesar sobre ellos.

Ángel Chacón en 'Saber y ganar'.

Eres futbolero y aficionado al Atlético de Madrid...

Cuando uno piensa en un concursante de Saber y ganar, se imagina a un hombre del Renacimiento con conocimientos culturales muy elevados y aficionado a la música clásica. Por desgracia, el fútbol tiene asociados unos prejuicios que lo retratan como algo sin valor intelectual, cuando en realidad, tiene muchos componentes sociológicos e históricos. Lo bueno de Saber y ganar es que consideran que cualquier cosa puede ser cultura. Tan pronto te preguntan por el ingrediente clave de un café bombón como por un filósofo del siglo XIX o por el reparto de una película de Torrente. No distinguen entre conocimientos de primera y de segunda clase.

El fútbol siempre me ha gustado mucho y desde que llegó Simeone me di cuenta de que no quería perderme ningún partido del Atlético. Desarrollé un vínculo emocional con el equipo y dije: 'A ver, si este es el equipo que me inquieta, cuyas derrotas lamento y cuyas victorias celebro, pues será que soy del Atleti'. Y hasta ahora. A veces se sufre, pero esta temporada está yendo de maravilla.

¿Te veremos en otros concursos en el futuro? ¿Intentará ir a por los 200 en Saber y Ganar algún día?

Necesito un descanso porque en cada sesión de grabación se hacen cinco programas y es mucho estrés. Ahora que llego al 100, tengo que dejarlo, pero me gustaría intentar ser supermagnífico y ganarme el derecho a volver a concursar y tener el honor de ir a por los 200. No le puedo poner peros a esta experiencia, yo iré a disfrutar y a reencontrarme con viejos compañeros. Nunca pensé que llegaría a 100, así que mejor no pensar mucho. Partido a partido y programa a programa…