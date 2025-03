Marta Fernández destapa la imposición de uno de sus jefes cuando presentaba 'Noticias Cuatro': "Adelgacé 10 kilos"

En teoría para lucir mejor en pantalla, no pocas presentadoras de televisión han desvelado que se han visto sometidas a juicios e imposiciones sobre su físico. Marta Fernández ha sido la última en contar que las vivió en primera persona, aunque afortunadamente la sociedad esté avanzando y cada vez vayan a menos.

Fernández fue uno de los estandartes de los inicios del canal por conducir Noticias Cuatro. Tras pasar por Informativos Telecinco o Las mañanas de Cuatro, salió de Mediaset en febrero de 2017. Desde entonces, se ha centrado en sus novelas y diversas colaboraciones en medios escritos.

También en La Ventana de la Cadena Ser, donde participa desde 2013 y expuso este miércoles, 5 de marzo, una mala experiencia que tuvo en su lugar de trabajo allá por 2008. "Antes se lo contaba a Carles [Francino], yo presenté informativos muchos, muchos años", comenzaba diciendo.

"En 2008, dejé de fumar. Engordé 10 kilos después de haber dejado de fumar. Yo presentaba los informativos cuando se presentaban sentados. Detrás de una mesa. Es decir, se me veía desde encima del ombligo hasta los hombros", proseguía la periodista.

Al parecer, el subdirector de Informativos la "llamó a su despacho" para recibir un ultimátum: "Fue para decirme que si quería seguir presentando informativos, tenía que adelgazar porque había engordado 10 kilos". Como señaló Marta, simplemente había ganado peso y eso no le impedía realizar su trabajo de manera eficiente.

Marta Fernández (@mrtfernandez): "Mi jefe me dijo que si quería seguir presentando informativos tenía que adelgazar"



📹 Vídeo completo: https://t.co/fF2rH7XTBt pic.twitter.com/Yf27upiZEe — La Ventana (@laventana) March 5, 2025

"No se notaba en pantalla. Y aunque se hubiera notado. Porque es que la grasa no se me puso en el cerebro en ningún momento para impedirme presentar las noticias", explicó la comunicadora. Pese a todo, la madrileña cedió a las exigencias de su jefe y se puso en manos de un experto en nutrición.

"Yo tuve que ir a un dietista, que me puso a dieta y adelgacé los 10 kilos que creo que habría adelgazado de cualquier otra manera. Porque esos kilos tenían que ver con el tabaco", concluyó Fernández. Por supuesto, Marta dejó claro que estas imposiciones nunca las habría sufrido un hombre, ni hace 17 años ni ahora.

La confesión de Marta Fernández vino a propósito del último vídeo que ha subido Millie Bobby Brown, la actriz de Stranger Things que estrena la película Estado Eléctrico el próximo 14 de marzo en Netflix.

La joven de 21 años, que debutó en la profesión con tan solo 12, estalló contra las críticas a su físico: "La gente no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer en sus términos, no en los suyos. Me niego a disculparme por crecer".