La Mari de Chambao reaparece y habla por primera vez sobre su enfermedad: "Tras superar el cáncer, caí en las adicciones"

Y ahora Sonsoles es el magacín vespertino de Antena 3 donde cada día se abordan los temas más importantes de la actualidad, el entretenimiento y la crónica social de nuestro país. Otro de los puntos fuertes del formato liderado por Sonsoles Ónega son sus entrevistas con rostros conocidos del panorama nacional.

De esta manera, Sonsoles daba paso a una querida artista que pisaba el plató de Atresmedia para hablar sobre el cáncer que sufrió: "Lleva 23 años en la música y una voz cálida que contrasta con momentos ásperos de su vida, como la superación de un cáncer de mama o el alcohol y las drogas, todo esto hacen de ella una superviviente. Hablamos de La Mari de Chambao".

"Vuelve La Mari de Chambao fresca, el nombre de tu nuevo single", le decía Ónega en su primer encuentro en el magacín. "Las mujeres no somos rivales ni perfectas, somos frescas. La letra de la canción es muy explícita, queda bastante claro que hay que abandonar esos esterotipos y cánones que tenemos que seguir. Cada mujer es única", hacía referencia la cantante sobre su nueva canción.

"¿Cuánto te ha influido a ti tu madre?", le preguntaba la presentadora del magacín vespertino de Atresmedio a la andaluza. "Mi madre y mi padre son mis dos faros, son el sostén, me dejan caer y la vida te enseña...", respondía la invitada de este jueves.

Más adelante, Ónega le preguntó sobre los cursos de coaching de inteligencia emocional que había realizado y La Mari no dudaba en contarlo con lujo de detalles: "Esto fue después de la pandemia, no sabía como comunicarme conmigo e hice un máster de dos por la CEU de Córdoba. Después de esto, me seguí picando y aprendiendo cómo mejorar la comunicación conmigo".

La Mari de Chambao descubrió a los 30 años que padecía cáncer de mama, aunque nunca dejó de cantar. "Era muy chiquitita. No entendí que me estaban diciendo en el diagnóstico, no estaba habituada a palabras como biopsia o carcinoma. Salí de allí y me dijeron que tenía un cáncer bastante agresivo", señalaba la artista.

"La música me ayudaba a hacer una vida normal", apuntaba también. Aunque tras superar ese duro cáncer de mama, La Mari entró en una espiral de autodestrucción: "Mentía a todo el mundo". Después de tres años completamente limpia, la cantante vive su mejor versión.

La Mari y Sonsoles Ónega, en 'Y ahora Sonsoles'

"Ni estoy desenganchada ni estoy limpia. Cada persona sabe cuando juega con cierto tipo de adicciones y hay de mucho tipo, la base es la falta de amor a ti misma. No es un tema banal, hay días buenos y otros que no. Hay momentos que sabes perfectamente que no estás bien. Mi reconstrucción empieza cuando le cuento lo que me pasa a mis padres", relataba la malagueña a una atenta Sonsoles Ónega.

Tras contar su experiencia, La Mari anunció que actuaba el 25 de mayo en el teatro Albéniz de Madrid, dentro del Universal Music Festival. Para los que no lo recuerden, María del Mar Rodríguez Carnero, nombre real de La Mari, fue líder del grupo Chambao, hasta que en 2013 anunció que iba a empezar su carrera en solitario.