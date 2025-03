Jorge Javier Vázquez, las Campos y 'Supervivientes': "Terelu es más actriz de método y Carmen es visceral, de la escuela de la calle"

Este jueves, 6 de marzo, a partir de las 22:00 horas, Jorge Javier Vázquez no solo se embarca en una nueva edición de Supervivientes. También se reencuentra con una vieja conocida, Terelu Campos, que viaja a Honduras con una "misión especial" —y por ahora secreta— en el reality de Telecinco.

La hija de María Teresa sigue los pasos de su hermana Carmen, que fue concursante de la pasada edición. Sin embargo, todo apunta a que la mayor de las Campos no será participante de pleno derecho. Sea como sea, Vázquez confiesa a BLUPER que la gracia está en verlas "sufrir": "Eso es lo que nos gusta de ellas. ¿Una Campos feliz? Aburridísimo".

El filólogo afronta un reto que para nada le es extraño —lleva asumiéndolo desde 2011— en un momento en que conduce tres programas en la cadena. Dos de ellos, por qué no decirlo, se encuentran en la cuerda floja por sus audiencias. Aun así, El Diario de Jorge va reflotando en su nuevo horario y su presentador se muestra optimista: "En la otra franja, el margen de mejora era imposible".

Con Jorge también hablamos de la posible llegada del 'universo Sálvame' a Televisión Española a las tardes. Y pese a que sus excompañeros serían ahora sus rivales, el de Badalona se muestra tranquilo: "No lo vivo desde ese enfrentamiento. Lo único que deseo es que podamos convivir los dos".

Y es que unen mucho casi 15 años en un mismo plató, tarde a tarde, pasando revista la actualidad del corazón. Un género que, por cierto, el comunicador no volvería a trabajar a no ser que se lo pida "la santa casa" con la que tiene contrato de cadena hasta 2027. "En este momento, no me apetecería. A mí el corazón tranquilo no me gusta, creo que debe ir unido al escándalo, a tener el corazón en un puño".

Jorge Javier Vázquez conecta con Carmen Borrego en 'Supervivientes 2024'. Mediaset España

¿Crees que no hay nada mejor que ver a una Campos sufrir?

A las Campos no nos gusta verlas contentas. Siempre tienen un motivo de queja y eso es lo que nos gusta de ellas. ¿Una Campos feliz? Aburridísimo. Yo se lo digo a Carmen Borrego: 'Carmen, verte sonreír me produce sopor'. Tiene un abanico amplio de cabreos. Además, es que llora bien, porque no llora bonito.

¿Cuál es tu Campos favorita?

Todas tienen su punto. Me gusta la dignidad de Terelu, esos cabreos que se coge, Cuando pone la voz más grave todavía. Carmen es más visceral. Terelu es más actriz de método y Carmen es más visceral, de la escuela de la calle.

¿Cómo te llevas con ellas?

Bien, nunca he tenido ningún problema cuando trabajaba con ellas. Ellas conocen el juego que es todo esto y saben modular sus sentimientos.

¿Por qué crees que Terelu ha aceptado este reto?

En este trabajo, lo que te llama son las cosas que te sorprenden. Llegados a una edad, dices: '¿Por qué no voy a ir a esta cosa tan absurda?'. Con los años, lo que te apetece es divertirte.

¿Cómo la ves en el momento del helicóptero? ¿Crees que saltará?

Pues muy mal. No pensaba que fuera a a ir. Creo que no va a saltar, pero como tampoco pensé que fuera a ir. Lo que sí creo es que se quedará más tiempo una vez ya esté allí.

¿Ha puesto muchas exigencias para ir a Honduras?

No sé, pero yo pondría el triple que Terelu. Si yo fuera ella, es que yo no iría de concursante. Pediría cama y comida. El teléfono no. Si me meto en un reality, es para desconectar del mundo.

El año pasado te enfrentabas a Supervivientes tras un descanso de trabajo. Ahora presentas hasta tres programas en Telecinco.

Solo tengo El Diario una hora y media al día. Estoy cómodo porque solo voy a tener las galas de los jueves. Ese día, empiezo a las seis y media, termino a las ocho y luego me voy a la reunión. El Diario seguirá siendo en directo el jueves.

¿Cómo llevaste el no tener tanto trabajo?

Me preocupa tener nuevas aficiones y conocer a gente. Estoy en una década en la que me encuentro poco descolocado. No sé dónde se empieza a conocer a gente, a divertirte de otra manera. Estoy en ese momento.

¿Te esperabas la renovación del El Diario de Jorge y de Hay una cosa que te quiero decir?

Desde que empezamos con El Diario, vivíamos con la nube negra de la cancelación. Una cosa es lo que se va publicando y otra la información que manejamos, que a veces coincide y a veces no. Pero entiendo que se publique. Me sabe mal por el equipo, pero siempre les digo que esta profesión es esto. Estar pendiente de si sí o si no. Oye, ahí resistimos con la tontería, que llevamos siete meses.

Jorge Javier Vázquez presenta cada tarde 'El diario de Jorge'. Mediaset España

Y ahora tenéis nuevo horario...

Creo que el horario de El Diario es este. Lo ha sido tradicionalmente. Ahora estamos acomodándonos, porque la gente que lo veía de cuatro a cinco era otra. Creo que hay más margen de mejora en este horario que a las cuatro, que era una cosa absolutamente imposible.

Puede que compitas con tus excompañeros de Sálvame si finalmente fichan por TVE.

Mira, solo aspiro a que el programa continue. Leí una entrevista de Paula Vázquez en El País en la que decía que el trabajo no era lo esencial, que no era lo esencial ser la número uno. Llegados a cierta edad, te apetece mirar hacia otro lado. Solo aspiro a que los programas se renueven.

¿Has sido un 'enfermo' del trabajo?

Sí, hemos vivido una época en la que el trabajo era muy estimulante. Estuve cinco años en Aquí hay tomate, que empezó mal y estuvieron a punto de cancelarlo. Esto de El Diario lo he vivido ya. El Tomate fueron 5 años y Sálvame fueron 14. Cuando estás en ese ritmo frenético, tu vida personal se resiente. No encuentra nada más estimulante que el trabajo.

Al margen de los datos, ¿como vivirías ese posible enfrentamiento con el Sálvame de La 1?

Entiendo que haya morbo para la gente, pero no lo vivo desde ese enfrentamiento. Lo único que deseo es que podamos convivir los dos. Es que han sido compañeros míos durante 15 años.

Jorge Javier Vázquez fue presentador de 'Sálvame'. Mediaset España

La Osa Producciones está abierta a trabajar con "todos los operadores del mercado". ¿Te gustaría volvería a trabajar con Óscar Cornejo y Adrián Madrid?

He trabajado con ellos 20 años, me gustaría seguir trabajando con gente con la que no haya trabajado. Por variar. Me gusta trabajar con Zeppelin, con Boomerang, con Cuarzo... La redacción de El Diario de Jorge es de gente súper joven.

¿Sientes que ya no entras tanto en polémicas?

Esa fue una época de mi vida, la exprimí y padecí al máximo. Ahora habláis de Sálvame con nostalgia, pero os quisiera recordar lo que escribíais de Sálvame. Con o sin razón, pero era lo que se escribía. Ni que eso fuera la casa de la pradera, cuidado. Ahora no me gustaría vivir una etapa así, creo que ya no sería bueno haciendo corazón.

El corazón tiene gracia si lo haces con escándalo y siendo maniqueísta, con el 'este es bueno y este es malo', con colaboradores que tomen mucho partido. Pero en este momento de mi vida no creo ni en lo blanco ni en lo negro, soy laxo en los comportamientos ajenos, proque lo que hace alguien lo hice yo multiplicado por quince hasta antes de ayer.

Telecinco hace ahora un corazón más blanco.

Como espectador, me entretiene, pero no me gustaría hacerlo otra vez. Llevo casi 30 años haciendo corazón. Cuando era pequeño, me preguntaron en una entrevista cuánto tiempo me veía haciendo corazón. Dije que no me gustaría dar la boda de Kiko Rivera y di la boda y los tres hijos. No es una cosa que desprecie, pero, como materia, ya la he trabajado.

¿Tienes algún enemigo justificado de la época de Sálvame?

Claro que habrá gente, pero no tengo ninguna asignatura pendiente. Ya le pedí perdón a quien se lo tenía que pedir. La pregunta no es a quién pedí perdón, sino a quién no se lo pedí.

¿Qué expectativas tienes para la gala de este jueves? ¿Hay algo que te gustaría que sucediese?

Rezo por un ataque de pánico antes del helicóptero, siempre está bien que alguien lo pase mal. Me acuerdo de Rosa Benito, que le era imposible saltar, la dejamos colgada y nos fuimos a publicidad. En ese momento supe que esa edición nacía bendita.

Esta temporada también ha regresado Gran Hermano. ¿Qué valoración haces de la edición que presentaste?

Muy positiva, teníamos nuestros miedos, yo el primero. Cuando vi la audiencia que hizo el primer día, respiré. Me produjo mucha satisfacción porque hacía mucho tiempo que no se hacía y no sabíamos como iba a salir. El resultado se fue manteniendo a lo largo de la edición. Eso permite renovar la edición, mínimo, por dos más.

Siempre has puesto en valor la televisión que te levanta del asiento. Como espectador, ¿hay algo en tele que te haga sentir eso?

No soy fiel a nada en este momento. La mayoría de las noches estoy a la cama a las diez. Empieza todo muy tarde. El viernes estuve en Badalona con mi madre, me hizo ver Cifras y Letras y me dio rabia porque no acertaba nada. Ayer empecé a ver Su Majestad en Prime Video y me encantó.

¿Te han llamado de El Hormiguero o de La Revuelta?

Ninguno de los dos. Mi sobrina es muy fan de Broncano y, cuando estaba en Movistar PLUS+, me decía que tenía que ir. En ese momento, yo decía que no iba porque no pagaban. Además, que yo voy a la tele cuando tengo que promocionar algo. Ahora sí que iría a La Revuelta, al igual que también iría a El Hormiguero.

Jorge Javier Vázquez, en la final de 'Gran Hermano'. Mediaset España

¿Cómo responderías a las preguntas clásicas de Broncano?

Serían lamentables. En cuanto al dinero, lo necesario para dejar de trabajar el resto de mi vida, que es mucho menos del que la gente se piensa, porque no soy productor. Siempre he sido presentador, nunca he producido. Así que podría dejar de trabajar, pero tendría que tener cuidado. No derrocharía.

De sexo, voy francamente mal. No me acuerdo del último tío con el que dormí una noche entera, para que veas qué tristeza. Eso no quiero decir que haya tenido algo, pero han abandonado casa [risas].

Se ha confirmado que se va a hacer una serie sobre la vida de Belén Esteban. ¿Qué actor te gustaría que te interpretase?

Pues teniendo en cuenta que Belén Esteban ha dicho quiere que Ester Expósito haga de ella, yo quiero que Quim Gutiérrez haga de mí en la actualidad. De joven, Manu Ríos.

Entonces, ¿de verdad que no te ves presentando un programa de corazón?

En televisión siempre tienes que estar dispuesto a aceptar que lo que digas hoy no tiene ninguna validez mañana. Yo tengo un contrato de cadena hasta el 2027. Si la cadena decide que tengo que presentar un programa de corazón, tendré que hacerlo porque soy un contratado por esta santa casa. En este momento no me apetecería. A mí el corazón tranquilo no me gusta, yo creo que el corazón debe de ir unido al escándalo y al tener el corazón en el puño.

Siento que no estamos sabiendo integrar el universo influencer en la televisión para hacerlo objeto del corazón. Ahí es donde está la cantera. Es que de los otros ya no quedan.