La pregunta comprometida de Máximo Huerta a Ana Rosa Quintana sobre las drogas: "Me sentó fatal"

Ana Rosa Quintana ha compartido una simpática anécdota. La presentadora reaccionaba a una noticia reciente sobre Karla Sofía Gascón. La actriz de Emilia Pérez revelaba en sus redes sociales que, durante su estancia en Los Ángeles por su nominación a los Oscar, bebió una limonada que tenía cannabis sin saberlo. A raíz de esto, la presentadora revelaba su experiencia con esta sustancia.

Ha sido durante la sección El aperitivo de El programa de AR cuando Quintana expresaba su desconcierto ante la revelación de Gascón. Aunque la intérprete de Alcobendas compartía la experiencia tirando de humor, la periodista expresaba que la compañía debía haberle avisado que el refresco contenía el componente principal de la marihuana.

“No se puede dar un producto con marihuana sin avisar ¿Por un refresco que lleve marihuana te puedes sentir tan mal?”, preguntaba la conductora al resto de tertulianos. Máximo Huerta aprovechaba el momento para preguntarle a la periodista si había probado el cannabis alguna vez.

Quintana, entonces, revelaba que sí, que había probado la marihuana, aunque fue hace bastante tiempo. “Ya ni me acuerdo”, respondía a la pregunta del tertuliano. “El primer porro me sentó fatal. No me sentó bien y no lo volví a probar”, expresaba, confesando así su única experiencia con este estupefaciente. Una anécdota que quedaba ahí y que, además, recuerda el estilo ligero que tiene la sección de El aperitivo.

La experiencia de Gascón con el cannabis ha sido distinta. Según ha señalado en una historia en Instagram, el refresco era un obsequio que le había dado una empresa no relacionada con la Academia, pero que aprovecha las nominaciones para dar una serie de regalos a los candidatos.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'.

“Recibí unos regalos por mi nominación a los Oscar, como mejor actriz principal. Me comí una bolsita de chips y me bebí un refresco de sabor a limón. Hasta ahí, todo bien. De repente, me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio. Me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar”, revelaba.

“Llamo a un amigo para decirle que estuviera alerta, por si me pasaba algo. La situación no remite y comienzo a tomar dulce porque la tensión me baja y tengo una sensación extraña. Me muevo como puedo y digo: a ver si me ha sentado mal algo que he comido. Reviso la composición de las patatas fritas, nada”, continuaba.

“Miro la de la lata de refresco y [enseña una imagen del recipiente donde pone que tiene THC, el principal componente de la marihuana]”, manifestaba. “Me río ahora, pero sí que me asusté. Menos mal que no se la llevó mi hija al colegio, “concluía.