Marieta, ganadora de 'GH DÚO' en una reñida y exitosa final para Telecinco: máximo de temporada para el reality show

El año pasado, no había dudas de que Marieta Díaz había llegado a Telecinco para quedarse. La noche de este martes, 4 de marzo, se coronó por primera vez en un reality show. La joven se proclamó ganadora de Gran Hermano DÚO 3 en un duelo realmente ajustado contra Maica Benedicto.

Lo consiguió en una gala que también supuso un éxito de audiencias para la cadena de Fuencarral. La final de GH DÚO lideró el prime time con un 17,6% de cuota de pantalla y 1.089.000 espectadores de media. Superó a Antena 3, con la serie Renacer, que hizo un 11,3% y congregó a 881.000 seguidores. También a Late Xou en La 1, que marcó un 8,3%, con 706.000 fieles.

Marieta Díaz, Sergio Aguilera, Maica Benedicto y Óscar Landa eran los concursantes que llegaban con posibilidades de hacerse con el maletín con los 50.000 euros. El público dejó a Aguilera en cuarto lugar y a Landa en tercero, por lo que la cosa quedaba entre las dos chicas.

La última votación, la que decidía quién ganaba, no pudo estar más reñida. Marieta y Maica abandonaron definitivamente la casa de Guadalix y se dirigieron a las instalaciones de Mediaset España con los siguientes porcentajes al descubierto: un 48,4% contra un 51,6%.

Ya en plató, ambas se reencontraron con sus defensores y demás allegados. La ilicitana por fin pudo ver a Suso Álvarez, su pareja, antes de que Carlos Sobera desvelase que ese 51,6% eran votos del público para hacerla ganadora de Gran Hermano DÚO.

La audiencia ha decidido que la ganadora de GH DÚO sea MARIETA 👏#GHFinal #GH4M pic.twitter.com/7h4REm9k7s — Gran Hermano (@ghoficial) March 5, 2025

La que fue participante de La isla de las tentaciones estaba que no se lo creía: "Es la primera vez que gano algo en mi vida, es muy fuerte. Muchísimas gracias a los que me ha votado, que me ha seguido y que ha creído en mí". Maica también tuvo unas palabras de agradecimiento a sus seguidores: "Gracias a todo el mundo que me ha traído hasta aquí. No pasa nada, gracias por todo el apoyo".

Los televidentes supieron de la actual ganadora de GH DÚO en la séptima edición de las Tentaciones, donde puso a prueba su amor con su pareja de entonces, Álex Girona. Fue una de las parejas protagonistas de aquella temporada, algo que abrió las puertas de Supervivientes 2024 a la alicantina de 24 años.

A Honduras viajó para sustituir a Zayra Gutiérrez, hija de Guti y Arancha de Benito, que tuvo que abandonar los Cayos Cochinos por unos problemas de espalda. Lo que nadie esperaba es que Marieta se convirtiese en la robinsón revelación, logrando ser la tercera finalista.