Carmen Borrego se pronuncia más claro que nunca sobre Terelu Campos en 'Supervivientes': "Me preocupa"

Semana grande para los amantes de la telerrealidad. El próximo jueves arranca una nueva edición de Supervivientes, el reality estrella de Telecinco de supervivencia extrema protagonizado por los rostros más famosos de la televisión.

Tras el final de GH DÚO y la victoria de Marieta, un reality show más formará parte de la parrilla de Mediaset. De esta manera, el pasado lunes ya volaron hacia Honduras diferentes personjaes mediáticos como Álvaro Muñoz Escassi, Pelayo Díaz, Beatriz Rico o Almácor. También se han confirmado la presencia del cocinero vasco Koldo Royo o el campéon olímpico de kárate Damián Quintero.

Pero donde no hay duda es que hay un nombre que sobresale de manera destacable en este extenso casting de Supervivientes 2025. Todo apunta que Terelu Campos se convertirá en la estrella de los Cayos Cochinos y su participación ha estado en duda hasta el último instante.

De esta manera, hoy en Vamos a ver abordaron directamente la participación de Terelu con una persona que la conoce muy bien, es decir, su hermana mayor Carmen Borrego. "Estoy preocupada, pero estoy convencida que lo va a hacer bien porque Terelu tiene mucho amor propio, entonces superará las cosas y dará espectáculo, para lo que ella ha ido y lo que yo fui.

"No iba para hacer las pruebas de Supervivientes, todo el mundo lo sabía, porque físicamente no estaba preparado para eso. Pero para dar contenido, sí lo di. El que lo niega, miente. Creo que Terelu no puede tirarse del helicóptero por las limitaciones físicas de su enfermedad

"Si nos encontramos con la vena cómica de Terelu, lo pasaremos fenomenal. Si se ríe de ella misma, lo pasaremos genial", señala Borrego sobre la partipación de su hermana en Supervivientes 2025.

En ese momento, Joaquín Prat quiso lanzar una pullita a la colaboradora de Vamos a ver: "Creo que tu mejor momento en Supervivientes fue el salto del helicóptero". "Oye, me metí en el barro también y gané una prueba con el tirachinas", recordaba Borrego sobre su paso en el reality en 2024.

"Tengo que decir que Supervivientes me ha servido de mucho, aunque hiciera poco, el mes que estuve aquí lo pasasteis bomba y di contenido. Psicológicamente, a mí me ha valido cuando salí. Espero que a Terelu también", señalaba también.

Posteriormente la hija de María Teresa Campos apuntaba cúal era el mayor miedo que iba a tener Terelu: "Es a los bichos y por las noches son muy terribles". "Le di un consejo, que duerma siempre en medio de otras personas", añadía también.

Carmen Borrego no ha sido el único integrante de las Campos que ha comentado la participación de Terelu. Así, su hija Alejandra Rubio rompió su silencio este martes también en el magacín de Vamos a ver.

"No me busquéis líos, vamos a tener la fiesta en paz. Me parece bien, es su vida y ella decide. No entro ahí, para nada. A mí me lo dijo, un día en casa, y me sorprendió. No me lo consultó, le dije que me parecía muy arriesgado", relataba Rubio sobre la participación de su madre en el reality show estrella de Telecinco.