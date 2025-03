Raquel Bollo no se muerde la lengua y señala directamente a Isa Pantoja: "Tengo motivos para no fiarme de ella"

La investigación judicial sobre Anabel Pantoja y David Rodríguez sobre posible maltrato infantil a su hija sigue en curso. Ahora, solo toca esperar a que la jueza decida si archivar el caso o seguir adelante con la causa.

Mientras tanto, el último finde de la pareja fue totalmente diferente. Se dirigieron a Sevilla y en la ciudad andaluza tuvo lugar un emotivo reencuentro familiar. Allí, Anabel presentó a Alma a Kiko Rivera y a Irene Rosales, que aun no conocía a la pequeña. Raquel Bollo fue una de las presentes en el evento y hubo algunas ausencias destacadas del clan Pantoja.

De esta manera, Isa Pantoja no fue invitada a este reencuentro. "No sabía nada, pero en verdad es mejor porque no me hubiera sentido cómoda allí con personas que no confío ni me fío, como Raquel Bollo", explicaba la propia Isa Pantoja, ayer en Vamos a ver.

En este sentido, Raquel Bollo aclaraba todas estas cuestiones en el magacín vespertino liderado por Frank Blanco y Verónica Dulanto. "Yo no organicé nada. Es algo que hace ella, hubo gente que pudo y otros que no que también les hubiera gustado", explicaba, en un primer momento, la colaboradora.

"Está muy bien, muy bonito. Llevo mil años defendiéndola en platós y dejándome la piel, y que no se fíe de mí... Pero le voy a decir una cosa, si no te fías de mí no te fies para nada. Porque la persona que tú hablas que es íntima amiga de tu prima Anabel, que te está poniendo todas las canastillas de tu bebé no es amiga de Anabel es mi íntima amiga", respondía de manera clara Raquel Bollo en directo.

"Yo sigo mi vida, tan normal. Ella no se fía, perfecto. Aquí estamos las dos, no fiándonos la una de la otra. No me ha sorprendido la respuesta, soy una persona en la que no confías y me has utilizado para taparte muchas cosas que la prensa sabe", seguía relatando la colaboradora de Telecinco.

"En el momento en el que ella pudo demostrar cariño hacia sus primos en Supervivientes y lo único que hizo es una soga al cuello. Yo no me fío de Isa Pi desde el momento, que lo dije aquí, que tenía motivos para no fiarme. Saqué la cara por ella para defender un maltrato que era irreal sobre Alejandro Albalá. Al final no tengo por qué fiarme", respondía de forma tajante Bollo sobre Isa Pantoja.

Preguntada por Leticia Requejo sobre si la entrevista que realizó en ¡De viernes! había sentado mal a Isa Pantoja, Raque Bollo habló abiertamente: "Es su problema no el mío. En esa entrevista lo único que hice fue contar y defender que lo que se estaba contando, para mí, no ha sucedido. Se llegaron a contar cosas muy graves. Si he vivido que esa niña había sido muy querida y amada, no tengo que decir lo contrario".