Pedro Ruiz habla sin reparo sobre la película 'Anora': "Al público delicado puede no gustarle pero merece el Oscar"

La ceremonia de los Oscar de 2025 tocó a su fin. Ahora es el momento de que el público revise qué películas y actores han sido galardonados en la 97ª edición de esta entrega de premios celebrada en California.

Sin duda, la gran triunfadora de la noche fue la película 'Anora'. El largometraje dirigido por Sean Baker obtuvo cinco estatuillas, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guion Original, Mejor Montaje y Mejor Actriz para Mikey Madison. A pesar de liderar las nominaciones con 13 candidaturas, Emilia Pérez de Jacques Audiard solo consiguió dos premios: Mejor Actriz de Reparto para Zoe Saldaña y Mejor Canción Original. ​

En este sentido, muchas han sido las opiniones sobre los Oscar de este año. Y como no podía ser de otra manera, en España se ha hablado y mucho sobre ellos. Una de las voces autorizadas de nuestro país ha opinado libremente sobre una de las películas que más triunfó en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

El presentador de radio y televisión Pedro Ruiz quiso comentar la reciente victoria de la película Anora en los premios Oscar. De esta manera, el también actor y humorista publicaba un tuit a través de su cuenta oficial de X, antiguo Twitter: "'Anora' es una película con verdad. El mundo que retrata se mueve como lo cuenta. Al público 'delicado' puede no gustarle pero merece el Oscar".

De esta manera, Ruiz dejaba claro que Anora "merece el Oscar", aunque avisaba que el "público delicado" pueda no gustarle demasiado el largometraje dirigido por Sean Baker y protagonizado por Mikey Madison. La galardonada comedia dramática se centra en una joven prostituta de Brooklyn que inicia una relación con el hijo de un oligarca ruso.

Su romance los lleva a casarse impulsivamente en Las Vegas, enfrentándose posteriormente a la oposición de la familia del oligarca, que busca anular el matrimonio. Además de conseguir el Oscar a mejor película, también sumó el de mejor dirección, mejor actriz, mejor guion original y mejor montaje.

No es la primera vez que Ruiz habla sobre los Oscar. Anteriormente, no dudó en defender a Karla Sofía Gascón en su carrera hacia la estatuilla dorada: "Se ve perjudicada en su carrera al Oscar por tuits que escribió hace años. No me parece bien. Su labor de actriz es la que es. Lo demás pertenece a su libertad de expresión".

Una vez más, Pedro Ruiz dio su particular punto de vista de la actualidad. En los últimos años, el actor se ha labrado una conocida fama como opinador oficial de cualquier asunto que afecte a la actualidad, dentro y fuera de nuestras fronteras.

La carrera del catalán abarca múltiples facetas en el mundo del espectáculo y de la comunicación. De esta manera, ha liderado formatos como Como Pedro por su casa, Con ustedes...Pedro Ruiz, El domin...gol o La Noche Abierta. Su última aparición en la pequeña pantalla fue con Nada del otro mundo en el año 2023, un especial que marcó su retorno a la cadena pública tras casi 20 años.