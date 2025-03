Montoya, a cuadros en 'La isla de las tentaciones' con la surrealista entrada de Anita a la hoguera final: "Eres un p... falso"

La isla de las tentaciones se acerca a su fin y va resolviendo tramas a través de sus hogueras finales, en la que las parejas deciden si abandonar República Dominicana juntas o no. Una de las más esperadas era la de José Carlos Montoya y Anita y los espectadores respondieron.

El programa marcó máximo de temporada con un espectacular 22% de cuota de pantalla y 1.745.000 espectadores de media. El tramo exprés lideró con un 14,3% de share y cerca de 2 millones de seguidores, superando a El Hormiguero y La Revuelta.

Lo cierto es que Telecinco decidió dejar a la audiencia con la miel en los labios, ya que lo último que pudieron ver este lunes fue la entrada de Anita a su hoguera con Montoya. El momento completo podrá verse en la entrega de este miércoles, así como el careo final entre Tadeo y Sthefany.

"Me enfrento a esta hoguera final con muchísimos nervios. Espero encontrarme a un Montoya que reconozca como la peresona de la que yo me enamoré. A día de hoy sigo sin reconocerlo", asumía la joven de 27 años, mientras se vestía y maquillaba para marcharse al reencuentro.

El primero en entrar a la hoguera era el sevillano, también con el corazón en un puño. Sandra Barneda hacía repaso de la trayectoria de ambos: Anita sobrepasó todos los límites con Manuel en los primeros compases del 'reality show' y Montoya reaccionó cayendo en la tentación con Gabriella.

Sandra Barneda, presentadora de 'La isla de las tentaciones'. Mediaset España

"No paro de ver este momento en mi cabeza cada noche", explicó el andaluz a la también presentadora de Supervivientes: Conexión Honduras, ahondando en el momento en que se "rompió" por completo: "Me destrozó ese visionado que hicimos por primera vez, ese juego no me gustó nada. Pero se me cayó de verdad en la primera hoguera, cuando lo metió en su cama".

"Mi Anita tiene carácter, personalidad, sabía que veníamos aquí a divertirnos, pero también a salir más fuertes", lamentó el de Utrera, que reconoció que "Anita había sido el primer amor de su vida", al igual que la primera que le había "destrozado" de verdad.

El 'show' de Anita

Y justo en ese punto acabó el programa de este lunes y se ofreció a los televidentes el avance del miércoles. No cabe duda de que será una hoguera tensa. Anita hace su entrada triunfal imitando y burlándose de la famosa huida de Montoya a la villa de las chicas: "¡Eres el amor de mi vida, me has fallado!".

El cantante no da crédito a lo que ve. Después, se ven imágenes de Anita gritándole a su novio "eres un p... falso" o de ella finalmente, a pesar del tono de burla inicial, rompiendo a llorar desconsolodamente. En menos de un día conoceremos el desenlace de esta pareja.