Laura Fa no se corta y critica a Aitana y su entorno por el documental: "Siempre están como enfadados con el mundo"

Aitana: Metamorfosis no para de dar que hablar. En este documental que estrenó Netflix el pasado viernes, Aitana Ocaña se abre por completo sobre la frenética vida que lleva desde hace ocho años y las consecuencias que ha tenido para su salud mental.

Espejo Público ha puesto la lupa en las críticas que está recibiendo la serie de 6 episodios. Ocaña, una cantante habitualmente celosa de su intimidad, expone su vida privada hacia un público potencial de 300 millones de personas en todo el mundo.

O esa es la premisa de la que parte un artículo publicado este martes en El País. Pieza que ha tomado de referencia el programa de Antena 3 para enfocar el debate. Gema López ha planteado qué hay de real en el contenido de Metamorfosis y qué es más bien ficcionado.

Como expresa el artículo, "Cosme Ocaña, el padre de Aitana, es el que ha estado muy interesado en este documental". Sin embargo, en la propia producción, el progenitor de la finalista de Operación Triunfo 2017 señala que a su hija lo que le falta es "el anonimato".

Acto seguido, la presentadora de Más Espejo daba su opinión: "Yo no lo he visto entero, 24 años es una edad muy temprana para hacer un documental. En este tipo de documentales, los artistas tienen un tiempo vital en el que sí han podido vivir depresiones, frustraciones y adicciones. Quizá este documental necesitaba todos esos ingredientes para ser jugoso".

'Espejo Público' debate sobre el contenido de 'Aitana: Metamorfosis'. Atresmedia Televisión

Susanna Griso también se ha mojado: "Yo no cuestiono eso. Con 24 años, se puede tener una vida muy intensa. La de Aitana lo es. Pero que el padre diga que a Aitana le falta intimidad y luego se preste a hacer un documental que pueden ver 300 millones de personas en el mundo, no solo en España... Pues, hombre, es incoherente".

Por su parte, Laura Fa ha contrapuesto el documental de Aitana con el de David Bisbal: "Poníamos el ejemplo del documental de David Bisal. No dio ni 'esto', ni una mínima concesión de su vida privada. Costó mucho rascar". Además, la periodista ha lanzado una crítica tanto a Aitana como a su entorno.

Gema López, presentadora de 'Más Espejo'. Atresmedia Televisión

"Siempre están como enfadados con el mundo, como si el mundo estuviera en contra de ellos", ha lamentado Fa, dejando claro que le parece "sorpresivo" que se cuestione que Aitana sufra o no depresión. López difería. "No, sorpresivo es cómo lo ha contado ella. 'Yo tenía tristeza y en 30 días se me ha ido la tristeza'. Hay que tener mucho cuidado".

Al ver a Nando Escribano entrar en plató, ya listo para abordar otro tema, la conductora del matinal de Atresmedia dejaba ahí el debate. Eso sí, antes, Griso incidía en que es importante diferenciar entre "una depresión y una tristeza o un momento anímico bajo".