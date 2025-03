Bertín Osborne ya luce como concursante de 'Tu cara me suena 12': ¿cuándo empieza la nueva temporada?

Primera imagen del casting de 'Tu cara me suena 12' en el plató.

Vuelve el mayor espectáculo de la televisión. Vuelve Tu cara me suena. Antena 3 ha iniciado ya las grabaciones de la nueva temporada del talent show, que regresará muy pronto a las noches de la cadena. El programa presentado por Manel Fuentes vuelve con un nuevo grupo de concursantes que llegan dispuestos a coronarse como ganadores desde la primera hasta la última gala.

El programa contará este año con el esperado regreso de Àngel Llàcer a la mesa del jurado y con la incorporación de Florentino Fernández (que ocupa el hueco de Carlos Latre) junto a Chenoa y Lolita Flores, que siguen una temporada más en el programa.

Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani y Mikel Herzog Jr. son los nuevos concursantes de esta edición.

Desde que se estrenara en Antena 3 en 2011, ‘Tu cara me suena’ se ha convertido en todo un fenómeno que ha triunfado en nuestra televisión y ha viajado por todo el mundo, siendo vendido a más de 40 territorios, incluyendo EEUU, China, Europa, Latinoamérica y Asia. Además, ha puesto sobre el escenario a una gran variedad de artistas que han logrado ver cómo sus carreras despuntaban tras participar en el programa.

Después de 11 ediciones emitidas en Antena 3, ‘Tu cara me suena’ se ha convertido en el talent show musical que más ediciones ha emitido en televisión de forma consecutiva con una media de un 20,3% de cuota de pantalla y 2,7 millones de espectadores.

Manel Fuentes se vuelve a poner al frente de este formato musical de prime time que buscará las mejores imitaciones de grandes artistas entre un grupo de valientes concursantes que ya han demostrado en multitud de ocasiones sus dotes artísticas.

Por supuesto, el presentador no estará solo acompañando a los concursantes: Àngel Llàcer, Chenoa y Lolita volverán a asumir la tarea como jurado de Tu cara me suena junto a Florentino Fernández, que se incorpora al programa para valorar el trabajo cada semana de los concursantes y sus actuaciones.

La nueva edición de Tu cara me suena no tiene fecha de estreno anunciada, pero se prevé que ocuope el lugar de El Desafío. Al programa de Roberto Leal le quedan cuatro entregas pendientes de emisión, y así, Tu cara me suena 12 podría estrenarse el viernes 4 de abril.

Hay que destacar que Tu cara me suena es uno de los formatos de más éxito de la televisión en los últimos tiempos y en su undécima temporada demostró su fortaleza una vez más. El programa arrasó con una media del 19,7% de share y 1,7 millones de espectadores; mejorando incluso los resultados de la temporada anterior. Cerró como el segundo programa más visto de la televisión, sólo por debajo de El Hormiguero.