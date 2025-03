María del Monte responde a la polémica por la 'cobra' a su esposa en Canal Sur: "No soy muy expresiva en público"

Este pasado 28 de febrero ha sido el Día de Andalucía. María del Monte era una de las galardonadas, al recibir la Medalla de la Artes por parte de la Junta que lidera actualmente Juanma Moreno. La artista era entrevistada por su esposa, Inmaculada Casal, en el photocall situado en el teatro de la Maestranza. Justo cuando su pareja iba a darle un beso, la cantante lo rechazó.

Un momento de lo más comentado en redes sociales, provocando cierto rechazo por parte de ciertos internautas. Con columnas de ciertos comunicadores que, incluso, apuntaban a un ejemplo de homofobia interiorizada, la cantante de Yo soy del sur y Cántame se ha visto obligada a contextualizar la ‘cobra’ a su mujer.

Ha sido en Y ahora, Sonsoles, magacín en el que colabora, donde ha querido matizar el gesto. Del Monte señalaba que ella no es muy dada a mostrarse cariñosa públicamente. “No soy muy expresiva en público ni quiero serlo. No sería coherente si digo: 'Tengo una intimidad' y después la vulnero”, explicaba.

Aunque discreta en sus gestos, María del Monte sí que ha hablado públicamente sobre el amor que le profesora a su esposa. Es más, aseguraba con Sonsoles Ónega que a Inmaculada Casal no le faltaba cariño, aunque en privado. “Le he dado 24.500 besos, pero después”, expresaba con una sonrisa.

De hecho, esa ‘cobra’ era tomada con humor por parte de la propia Casal. Cuando la periodista se acercó a su mujer, esta se mostraba ruborizada y soltaba una exclamación: “¡Niña! ¿Se te ha ido la cabeza?” La comunicadora, con la misma espontaneidad, expresaba: “¡Hay que ver lo que me ha hecho!”

María del Monte, Inmaculada Casal y Valeria Vegas en 'Y ahora, Sonsoles'.

Una polémica de la que la pareja parece estar ajena. De hecho, Del Monte comentaba con Ónega cómo estaba viviendo el reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía. “Este reconocimiento me llena de orgullo, satisfacción y felicidad”, compartía visiblemente contenta. “No hay metal que iguale el valor de este”, afirmaba rotundamente.

María del Monte no ha sido la única en recibir la Medalla de las Artes por parte de la Junta de Andalucía. El malagueño Pablo Alborán también recibía la firma insignia. Muy emocionado, tuvo el honor de entonar el himno de Andalucía. “Feliz día de Andalucía. Estoy muy emocionado. Gracias por esta medalla tan importante para mí, seguiré llevando mis raíces a través de mi música por el mundo entero con muchísimo respeto, ha sido un honor cantar el himno”, compartía en sus redes sociales.