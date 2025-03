Izaskun Ruiz, la voz de las motos en DAZN: "TVE siempre será mi casa, el lugar dónde me dieron la primera oportunidad"

Izaskun Ruiz es una de las voces más reconocidas en la pista de los circuitos de MotoGP. Esta será la decimocuarta temporada para la periodista navarra contando todo lo que ocurre en el paddock, donde vuelve a hacer tándem con Pol Espagaró en DAZN.

La comunicadora da a BLUPER las claves del Mundial que arranca este domingo en Tailandia (09:00). "Marc Márquez es candidato al título. Vuelve a saber que puede confiar en su instinto", asegura Izaskun, que también valora el 'dream team Ducati' que forma con Pecco Bagnaia, las aspiraciones de Pedro Acosta o el infortunio de Jorge Martín en pretemporada.

Izaskun Ruiz, además, habla sobre la polémica en la que se vio envuelto el campeón del mundo con su visita a La Revuelta el pasado mes de noviembre. "Hubiese sido injusto se le hubiese vuelto vuelto en su contra", señala la periodista que, en todo caso, extrae una lectura positiva de aquello: "Sirvió para que más gente le conozca".

Para DAZN es el séptimo año retransmitiendo el Mundial de Motociclismo. Su cobertura no cambia mucho, y Pablo Juanarena seguirá narrando desde la cabina las carreras de MotoGP con los comentarios de Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y Carlos Checa.

Más allás de los grandes premios, Natacha Alfageme continuará al frente de Código MotoGP los lunes; Carlos Pérez hará las previas los jueves con Paddock Abierto y Álex Crivillé seguirá desgranando a los pilotos en DECODED.

¿Crees que Marc Márquez es serio candidato al título?

Sin duda, Marc Márquez es candidato al título de 2025. La pretemporada ha confirmado que hemos recuperado al mejor Marc. Lo que transmite, dentro y fuera de la pista, es tranquilidad, serenidad... Es felicidad. Para él, 2024 fue clave para volver a creer en sí mismo como piloto, saber que podía, eso se nota en este inicio de 2025. Creo que Marc vuelve a saber que puede confiar en su instinto y cuando Marc pilota por instinto hay pocos que puedan frenarle. Además, tiene la mejor moto de la parrilla, con lo que, en mi opinión, es favorito para pelear por el título este año.

¿Cómo le puede ir a Ducati tener juntos a Bagnaia y Márquez? No dejan de ser dos gallos en el mismo corral.

Creo que es bueno para Ducati en lo deportivo y en lo extradeportivo. Muestra de ello es toda la expectación que ha generado ya ese Dream Team como lo hemos apodado: el Dream Team Ducati 2025 desde la misma presentación del equipo ya en enero. Creo que esto demuestra cuáles fueron las motivaciones de Ducati al tomar esta decisión. En lo deportivo, sinceramente, creo que esto se traducirá en crecimiento para sus dos pilotos.

Son dos pilotos que saben gestionar las situaciones a las que te enfrentas cuando tienes que pelear por un Mundial y son lo suficientemente inteligentes como para aprender de su principal rival, que es su compañero de box. Seguramente, como todos esperamos, habrá momentos en los que se traduzca en crisis, tensión, situaciones difíciles de gestionar dentro del box, pero solo la realidad demostrará si Ducati también está preparada para gestionar ese tipo de situaciones como así nos cuentan en este inicio de temporada.

Izaskun Ruiz junto a Marc Márquez.

¿Crees que Jorge Martín ha hecho bien fichando por Aprilia? ¿Qué vaticinio haces?

De Jorge Martín aplaudo, sobre todo, cómo ha sabido gestionar el 'no' de Ducati. Creo que en esto todos estaremos de acuerdo. Jorge Martín hizo todo para merecer vestirse de rojo Ducati en el equipo oficial. Pero me parece admirable cómo ha sabido gestionar el 'no' de Ducati, cómo supo blindarse para que ese 'no' se convirtiera en una motivación extra, que le llevara a terminar convirtiéndose en Campeón del Mundo. Es una situación que no es nada fácil de gestionar y que pocos están preparados para gestionarla a nivel mental. También me parece que ha sido acertado, una vez que él supo que la decisión estaba tomada y que no era a su favor, el no dudar y apostar por Aprilia y adelantarse y anunciarlo incluso antes de que lo hiciera Ducati.

Por cierto, ¿cómo viviste la polémica entre El Hormiguero y La Revuelta con Jorge Martín?

Lo viví como una espectadora más. A mí me preocupaba sobre todo que esto se volviese en contra de Jorge Martín. Me hubiese parecido tremendamente injusto para alguien que acaba de ganar un Mundial, que se merece todo el reconocimiento y estar celebrándolo cada minuto porque es algo único en la vida. Pero, finalmente, no fue así, ha sido algo bueno para Jorge, que afortunadamente pudo estar en los dos programas. Además, eso ha servido para que más gente le conozca, tanto los que siguen El Hormiguero como los que siguen La Revuelta.

Otro de los que apuntan alto es Pedro Acosta. ¿Es su año de consagración? ¿Tiene opciones de pelear por el campeonato?

A nivel personal, de talento, de pilotaje, de forma física, Pedro Acosta arranca 2025 siendo todavía mejor piloto que en 2024. Empieza el año cumpliendo con su parte del trato. Se ha concentrado en la pretemporada en hacerse más fuerte a todos los niveles, tanto físicamente como a nivel de pilotaje y en mejorar todo lo que haga falta para tener opciones de pelear por el título este año. Mi única duda tiene que ver con la máquina, porque este es un deporte en el que la máquina importa. ¿Cuál es el nivel real de la KTM? ¿Es una moto que puede permitir a Pedro Acosta pelear por el Mundial? Ojalá.

Izaskun Ruiz es una de las periodistas más respetadas en el mundo del motociclismo.

Tiene toda la pinta de que será el Mundial más igualado de los últimos años. ¿Lo crees así? ¿Cuántas motos pueden estar en la pelea?

La ventaja de Ducati con el resto de las marcas sigue siendo muy grande. Es verdad que pasar de 8 a 6 en parrilla este año puede ser una buena oportunidad para el resto. También el hecho de que Ducati haya elegido el motor de 2024 en lugar de la evolución de 2025 pero, aun así, creo que su margen de maniobra sigue siendo el suficiente como para estar tranquilos.

Lo que es una lástima es lo que ha ocurrido con Jorge Martín en pretemporada, porque daba la sensación de que Aprilia había dado algún paso adelante en su nuevo motor con respecto al año pasado. En este inicio de temporada les marca muchísimo las lesiones, porque Jorge Martín, Campeón del Mundo, número uno y ahora con Aprilia, era una de las mayores atracciones en este inicio de 2025 y una de las grandes esperanzas para plantarle cara a Ducati.

En cuanto a las retransmisiones, ¿cuáles van a ser las principales novedades de DAZN esta temporada?

Continuamos con Jorge Lorenzo, con Dani Pedrosa, con Carlos Checa, con Juan Martínez… También con Pol Espargaró en los circuitos, con Crivillé colaborando en DECODED dentro de nuestros contenidos bajo demanda. Podemos seguir presumiendo de tener a los mejores analistas y comentaristas en nuestro equipo para disfrutar de una temporada 2025 que promete.

¿Qué te parece la labor de Pol Espargaró como analista?

Para mí, Pol es la mezcla perfecta de conocimientos y capacidad de comunicar. Está claro que él sigue teniendo la visión, los ojos de piloto, porque sigue subiéndose a estas MotoGPs y, además, también tiene la naturalidad y la capacidad didáctica de transmitir y traducir todo lo que él sabe para conectar con la gente y disfrutar. Se le nota que disfruta muchísimo acercando a los espectadores la pasión que le hace sentir este deporte, y eso se nota.

Izaskun Ruiz con Pol Espargaró.

¿Tiene DAZN un feedback positivo de audiencia de todos los espacios paralelos que se hacen a las carreras o es simplemente por prestigio?

Programas como Paddock Abierto by Aprilia o Código MotoGP aportan un punto de vista adicional y capturan historias que se pierden durante los directos. Son formatos muy seguidos por los aficionados porque conectan con historias más personales que permiten conocer mejor a los pilotos y también el deporte y la competición. Buscamos ofrecer contenido interesante durante toda la semana, ya sea a través de contenidos más elaborados como entrevistas, documentales o reportajes, o a través de la sección de noticias de DAZN News.

¿Qué ha hecho Izaskun Ruiz en los meses de parón?

Bueno, más que meses, diría semanas, porque este invierno ha sido especialmente corto. Reconozco que me cuesta desconectar, pero sobre todo intento disfrutar del tiempo con mi familia, con mis amigos… Con los míos. Una vez que pasa la época de Navidad, nos ponemos el chip de 2025 y empezamos a volver a engranar las piezas para preparar la siguiente temporada. Siempre digo que hay mucho más trabajo del que se ve para preparar cada Gran Premio.

"TVE siempre será mi casa, el lugar dónde me dieron la primera oportunidad, donde me formé como persona y como profesional"

Fuiste un rostro importante de TVE en el pasado. Si llamase a tu puerta la nueva televisión pública, ¿te lo plantearías?

Me considero una afortunada porque, para mí, sigue siendo un chute de energía pisar un circuito y sigo disfrutando muchísimo de lo que hago cada día, de lo que se ve frente a la pantalla y de lo que no. Espero poder seguir haciéndolo durante muchos años. En cualquier caso, TVE siempre será mi casa, el lugar dónde me dieron la primera oportunidad, donde me formé como persona y como profesional y pude aprender de los mejores.