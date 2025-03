Hugo, hijo de Sonia Martínez, se abre en canal en 'Fiesta' y se sincera al hablar de su madre: "No todo es como se publica"

Fiesta arrancaba un sábado más, pero lo hacía con una entrevista muy especial. Tras tocar algunos de los temas de actualidad más interesantes del momento, Emma García, presentadora del programa de Telecinco, contó con un invitado especial: Hugo Padilla, hijo de Sonia Martínez.

Los últimos años de la madrileña fueron oscuros. Quien fuera una de las presentadoras infantiles más queridas de los años 80, vivió una dramática relación con las drogas tras enfrentarse a varios problemas personales y profesionales.

Después de varios años, Sonia Martínez encontró el amor y tuvo a Hugo, quien nació con síndrome de abstinencia. Sin embargo, la actriz perdió contra el sida hace 30 años, cuando su hijo era muy pequeño. "Me recuerdas mucho a tu madre. Es muy fuerte lo tuyo. Tu madre murió muy joven, tú tenías tres años y no te enteraste", comenzaba diciendo Emma García a su invitado.

Antes de que Hugo Padilla contestara, la presentadora le hizo una pregunta muy directa: "¿Cuándo te enteraste de lo ocurrido y de quién era tu madre?". Y sin titubear, el hijo de la actriz contestó: "Me lo cuentan cuando tengo 12 años, porque para un niño era difícil intentar asimilar quién fue. Yo preguntaba por mi madre, pero no me lo dejaban claro. Nunca me dijeron que había fallecido, siempre estaba de viaje", señaló ante la atenta mirada de la presentadora.

Y añadió: "Te adaptas a la situación y vives con lo que tienes. Yo vivía con mi padre y su pareja, había distracciones que no me hacían preguntar por ella". La presentadora, siguiendo la misma línea, volvió a cuestionar a su invitado: "Con 12 años, enterarte de cómo era tu madre, fue muy impactante".

Fue entonces cuando Hugo Padilla contestó que supo de ella por su padre al enviarle a cobrar una cuantía de TVE. "Ahí es cuando mi padre me tiene que dar explicaciones de mi madre. Me tomé el tiempo para indagar, pero me costaba tanto leer y escuchar sus entrevistas que tuve que empezar a verlas por pasos", confesó.

Emma García no pudo resistirse en preguntar cuál fue el momento que más le llamó la atención de su madre. El hijo de la actriz no dudó: "Fue el gesto de amor que tuvo para dejarme en servicios sociales", dijo, y muy sinceramente aportó un dato más a la conversación: "La gente habla de ella con cariño, no ha habido una palabra negativa de ella".

"Muchas personas no entendieron qué le pasó a Sonia. Tenía una trayectoria estupenda y la pillan en topless", contestó entonces la presentadora. "Hubo dos momentos: una en el 84 y otra en el 86. Pasan dos años y se le despide en el segundo, ¿por qué?", preguntó inmediatamente Hugo Padilla, y sin detenerse dijo: "Ya había cosas que se estaba cociendo. Hay publicaciones donde ella misma habla de este tema. No todo es como se publica".

Ante tal respuesta, Emma García, sorprendida, contestó: "Ella empieza a disfrutar de la noche para, quizás, olvidarse de ciertos problemas". El hijo de la presentadora infantil no se calló y confesó: "Date cuenta de que se le juntan varios factores. Su madre se le muere en sus brazos, la despiden, no tiene apoyos".

Hugo Padilla durante el programa de hoy. 'Fiesta'.

La confesión hizo que Emma García apuntara algo más: "Allá donde esté, tiene que estar orgullosa de ti. No tendrás ninguna duda, ¿no?". "Me ha costado mucho. He tenido intentos de no querer vivir, y hasta hace bien poco también", respondió el invitado.

Hugo Padilla tiene claro una cosa: el amor por su madre. "Lo que hubiera dado dos minutos con ella, hubiera sido muy feliz", confesó ante las cámaras. Tras escuchar el testimonio, Emma García, conmovida, agradeció a su invitado por asistir al plató de Fiesta y contar su experiencia. "Espero que seas muy feliz y que sigas por ese camino que te lo has marcado con esfuerzo", dijo, cerrando así el tema en la emisión de este sábado.