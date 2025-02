La reacción de Chris Pratt a las preguntas de Broncano sobre el dinero y las relaciones íntimas: "Intentemos hacerlo elegante"

Este 27 de febrero, La Revuelta recibió a su primera estrella internacional desde que se emite en Televisión Española. Es frecuente que el programa de David Broncano opte por invitados más 'alternativos', pero este jueves tiró la casa por la ventana. Así, Chris Pratt acudió al Teatro Príncipe de Gran Vía.

El actor estadounidense está presentando en España la película Estado Eléctrico, que se estrenará en Netflix en próximo 14 de marzo. En varios puntos de la entrevista, Pratt reconoció estar a gusto con las ocurrencias de Broncano, que mantuvo la conversación con él en inglés y tradujo simultáneamente.

No se libró de las preguntas clásicas. "Vale, las preguntas que hago a todo el mundo", advirtió el presentador de La 1, introduciendo la primera: "¿Cuánto dinero tienes en el banco?". "Un montón... Y, encima, 50 euros", reconocía el entrevistado sin tapujos. Era entonces cuando David indagaba en la cuestión.

"Puedes decir una cifra aproximada. O incluso puedes no contestar", matizó el cómico. "Oh, tío, no sé...", dudó el de Virginia. "¡Tú querías que te hiciese las preguntas, Chris!", le espetó Broncano, añadiendo: "Estaba intentando decirte que no hacía falta que contestases. Y tú: 'Sí, sí". Finalmente, lo dejaron en que tenía "algo" de patrimonio.

En el terreno sexual, Chris Pratt fue más explícito, a pesar de las reticencias de David Broncano: "Vale, la otra la vamos a intentar hacer muy elegante. Es un actor muy famoso y no querrá entrar en detalles. En los últimos 30 días, ¿cuántas veces has tenido relaciones sexuales?".

"¿Con otra gente?", preguntó, extrañado, el productor. "¿Quieres que entremos en el 'deep show'?", quiso saber Broncano, ya dispuesto a comentarle el sistema de puntuaciones que lleva aparejado esta pregunta. Pratt se aventuró a dar la cifra exacta: "Soy un hombre afortunado, un hombre casado, con cuatro niños pequeños".

"Es importante hacerlo bien, así que, en los 30 últimos días, nueve veces", se mojó Chris, que agregó en tono jocoso: "Bueno, nueve veces en un día. Y, el resto, hielo". El rostro de la cadena pública le alabó: "Buen mes, ¿eh? Nueve veces en febrero... Y además es un mes más corto. ¡Julián! [un hombre del público que no entendía el inglés] Ha dicho que nueve veces seguidas y luego hielo en los huevos".

Antes de abandonar el plató, Chris Pratt se deshizo en halagos hacia el programa, "el mejor" en el que había estado, y prometió volver: "Gracias. Tus espectadores son increíbles, tu energía es increíble y tú eres un presentador increíble. Estoy sorprendido, me lo he pasasdo muy bien".