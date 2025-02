Antena 3, sin miedo al estreno de 'Supervivientes': lanza la serie 'Ángela' contra el reality estrella de Telecinco

El jueves 6 de marzo es una fecha marcada en rojo en Mediaset España. La compañía recibe una nueva edición de Supervivientes, uno de sus buques insignia y el formato que más alegrías ha aportado a Telecinco en los últimos años en materia de audiencias.

Como saben, la primera gala estará marcada por los tradicionales saltos que realizan los concursantes desde el helicóptero. Sin embargo, la cadena se ha guardado un as debajo de la manga, al frenar su estrategia de confirmar los nombres a cuenta gotas y mantener en secreto la identidad de varios participantes hasta ese día.

Pues bien, Antena 3 ha desvelado este viernes la oferta que rivalizará contra el formato que presenta Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño. El canal de Atresmedia seguirá apostando por la ficción la noche de los jueves al lanzar en abierto Ángela, la serie protagonizada por Verónica Sánchez y Daniel Grao.

La ficción ya se estrenó en atresplayer hace nueve meses. Se trata de la adaptación española de la ficción australiana Angela Black. Está dirigida por Noberto López-Amado y cuenta con seis capítulos de 50 minutos de duración. En parrilla sustituirá a Honor, otra de las series que llegaron primero a la plataforma de Atresmedia.

Jaime Zatarain, Lucía Jiménez, Iván Marcos, Ane Gabarain, María Isabel Díaz Lago, Maia Zaitegui y Sua Díez también forman parte del reparto de Ángela.

Una escena de 'Ángela' con Verónica Sánchez.

Cabe recordar que Verónica Sánchez estrenará en breve La Favorita en Telecinco, la primera serie que produce Bambú para Mediaset.

La carrera de la actriz a quien el público conoció en Los Serrano está en un buen momento, porque hace unos días se supo que será la protagonista de Las hijas de la criada, la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega y Premio Planeta 2023.

Así es 'Ángela'

Ángela lleva una vida aparentemente idílica de puertas afuera, tiene dos hijos fantásticos, un esposo encantador y una casa espectacular. Sin embargo, esta fachada es un fraude y cada vez le cuesta más esfuerzo mantenerla.

Ángela es, en realidad, una mujer maltratada por un marido obsesivo que le ha convencido de que sin él no sería nada. Hasta que un día aparece Edu, un atractivo joven que le desvela sorprendentes secretos de su marido y que está dispuesto a ayudarle eliminándolo de su vida. Pero Edu no es quién dice ser y Ángela descubrirá que todo formaba parte de un maquiavélico plan de su marido.

La protagonista descubrirá los oscuros secretos de su marido, pero el camino para destapar la verdad tendrá un precio muy alto. Obligada a enfrentarse no solo a su entorno, sino también a sus propios miedos, Ángela deberá demostrar que todo lo que vivió fue real. El control y la manipulación serán las cadenas que la empujen a cuestionar incluso su propia percepción mientras lucha por su libertad.