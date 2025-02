Telecinco pone fecha a la final de 'GH DÚO' con la vista ya puesta en 'Supervivientes 2025': así será el último sprint

En menos de una semana, los espectadores de Telecinco conocerán quién es el ganador de Gran Hermano DÚO. Este martes, en Límite 48 horas, Ion Aramendi anunció cómo será la recta final del 'reality show' que produce Zeppelin TV y cuyo relevo tomará Supervivientes 2025, el próximo 6 de marzo.

En los primeros minutos de la gala, Aramendi situó a la audiencia de Mediaset: "Este jueves, 27 de febrero, celebraremos la semifinal de GH DÚO". El presentador aseguró que sería una gala "por todo lo alto, con doble expulsión". "Pero hay más", adelantó este.

"Dos concursantes que se encuentran aquí en plató regresan el jueves a Guadalix para quedarse. Luego os cuento más", explicó, añadiendo: "Y esto no es todo, el domingo [2 de marzo], el último debate. Y habrá muchas sorpresa. Y, atención, porque ahora viene lo gordo, la fecha más esperada".

"Martes, 4 de marzo... ¡Gran final de GH DÚO!", reveló Ion, en una noche en la que Álex Ghita fue el último expulsado de la edición y el programa completó su lista de finalistas. En este momento, tienen posibilidades de ganar Sergio Aguilera, Romina Malaspina, José María Almoguera, Maica Benedicto, Óscar Landa y Marieta Díaz.

Para Almoguera, fue una entrega realmente emotiva. El hijo de Carmen Borrego se confesó con el Súper sobre su abuela, María Teresa Campos, fallecida en septiembre de 2023. "Tengo absolutamente claro que mi abuela estaría muy orgullosa. No sé si por la razón por la que entré. Probablemente, no, Se me ha dado a conocer por problemas, no por cosas buenas. Por un divorcio, por una discusión, por problemas familiares...", lamentaba.

¡Comienza la RECTA FINAL de GH☆★DÚO en @telecincoes!



☆★ JUEVES: SEMIFINAL



☆★ DOMINGO: ÚLTIMO DEBATE



☆★ MARTES 4 MARZO: GRAN FINAL 🏆 pic.twitter.com/lYkdP4aaA5 — Mediaset España (@mediasetcom) February 25, 2025

"A lo mejor por esa parte no estaría orgullosa, sé que no estaría orgullosa. Mi abuela era una persona muy familiar y no hubiera permitido jamás que tuviéramos problemas familiares, no hubieran pasado muchas cosas. Pero la vida es así. Al final, creo que estaría muy orgullosa de mi paso por el programa, se me ha visto tal y como soy", admitió. Desde plató, Borrego no podía evitar soltar alguna lágrima escuchando a su hijo.

Todo listo para 'SV 2025'

Y, el jueves, 6 de marzo, comienza la aventura en Honduras. Jorge Javier Vázquez inaugurará Supervivientes 2025 y repetirá como presentador de las galas principales. El espacio ya tiene como concursantes confirmados a Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Almácor, Ángela Ponce, Samya, Joshua Velázquez, Laura Cuevas, Beatriz Rico, Álex Adrover y Rosario Matew.

Desde los Cayos Cochinos, Laura Madrueño vivirá su tercera edición como conductora 'in situ'. Sandra Barneda será la encargada de conducir los debates de los domingos, en Conexión Honduras; Carlos Sobera hará lo propio en Tierra de nadie cada martes.