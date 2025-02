Ramoncín se abre en canal y se sincera como nunca en 'Y ahora Sonsoles' al ser abandonado por su madre: "Me dejó en la calle"

Y ahora Sonsoles estuvo cargado de emociones desde el primer minuto, sobre todo durante la última parte, la cual se dedicó a Ramoncín, quien es una de las figuras de la televisión y rock español más conocidos por los españoles.

Entró a formar parte de un grupo acudiendo a un anuncio que Jero Ramiro escribió en 1976 en Disco Exprees. Ramoncín no dudó en acudir al llamado. El grupo alcanzó la fama con temas como El Rey del Pollo Frito, Marica de terciopelo o Cómete una paraguaya.

Sin embargo, poco se sabe de la infancia del cantante, quien durante el programa de hoy no dudó en compartir una de las historias menos conocidas de su vida: su problemático origen familiar. Tal y como confesó a Sonsoles Ónega, el presentador nació en un taxi en plena Puerta de Alcalá. Pero esta no sería la única curiosidad de su pasado.

Dos años después, su madre lo dejaría al cuidado de su abuelo y su tía. "Mi madre decidió tenerme ahí porque nadie sabía en realidad que estaba embarazada", explicaba Ramoncín al hablar sobre sus primeros momentos de vida.

"Yo creo que mi abuela lo sabía y que mi madre adoptiva, su cuñada, quien vivía en la misma casa, también, pero a los hombres se les había ocultado", confesó. La presentadora no pudo resistirse y le preguntó sobre su infancia: "A los dos años tu madre se va. ¿Cómo te afectó esto?", cuestionó Sonsoles Ónega.

"A mí no me afectó. No he tenido nunca la sensación de la ausencia materna. Además, que está bien. Pasa el tiempo, empiezas a entender las cosas y a verlas de otra manera. Ya cuando mi madre y yo empezamos a vernos y contarnos cosas, pues te encuentras con que tienes dos madres", señaló Ramoncín.

A pesar de su complicada infancia, el cantante no guarda rencor. Considera que su madre biológica le hizo "un regalo maravilloso": "Me dejó en la calle Canarias, con mis abuelos, con mi hermana Isabel, en mi barrio. (...) Fue un parque de atracciones".

Además, Ramoncín recuerda con cariño a su abuelo, una de las figuras clave en su vida: "Era un hombre espectacular. Abría las ventanas y leía delante de los vecinos", señaló, confesando que la pasión por la lectura y el conocimiento se convirtieron en un legado que el artista continúa llevando consigo hoy en día.

Con canciones como Marica de terciopelo u Hormigón, mujeres y alcohol, el presentador se convertiría en una de las voces más icónicas de la capital. En la actualidad, Ramoncín continúa recordando su trayectoria profesional, asegurando que: "Si tú te enfrentas a que de la noche a la mañana te conocen y pasa una década es porque has hecho algo bien". "Es mucho más difícil mantenerse que llegar", dijo finalmente Sonsoles Ónega tras escuchar a su invitado en Y ahora Sonsoles.