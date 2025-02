Belén Esteban se postula como actriz para la película de ‘Aída’: “Que me llame Paco León para hacer de la Lore”

La serie Aída va a tener una nueva vida en forma de largometraje. Paco León, que en su día interpretó el personaje de Luisma, será el encargado de dirigirla, con guion del propio León y Fer Pérez, guionista de la serie.

La película, que se anunció a finales de 2024, ya ha comenzado su grabación, y en redes sociales ha podido verse un vídeo en el que los actores se reencuentran con el barrio de Esperanza Sur, en el que tantas andanzas vivieron en el pasado. La única ausencia es la de Ana Polvorosa, quien interpretaba la Lore, la hija de Aída, que ha preferido rechazar el proyecto.

Su razón para no participar no ha sido un problema de agenda: ha preferido causar baja para distanciarse del personaje que le dio la fama, una joven de barrio con aspiraciones a ser famosa. Y de todo esto se ha hablado hoy en Ni que fuéramos Shhh.

Y Belén Esteban ha sorprendido a todos al postularse como actriz para este largometraje. Y no para hacer un cameo, sino para hacer del personaje de Lorena. “Si la Lore no quiere ir, que me llame a mi Paco León para hacer de la Lore, que me encantaba, cuando decía ‘Lore, Lore, Macu, Macu”.

La alegría de Belén, que recordaba así la canción que Ana Polvorosa y Pepa Rus popularizaron en la serie, duró poco. Javier de Hoyos daba al traste con su sueño: “Pero tú no puedes, Belén. Tienes que hacer de hija de Carmen Machi, y tienes la misma edad, ¿no?”, le preguntaba su compañero. “Tú estás tonto”, le reprochaba Esteban, muy seria.

Belén quiso saber si esa “broma” se la había sugerido David Valldeperas, o si era de cosecha propia. “Javier no es ningún muñeco”, se escuchaba entonces decir al director del formato. “Tengo 51 años, y muy bien llevados, gracias a dios, a ver cuando tengas mi edad cómo estás”, le reprochaba a Javier de Hoyos.

Su compañero entonces aclaraba que Carmen Machi tiene en la actualidad 60 años, y que ella tiene 51, lo que dificultaría que pudiese interpretar a su hija. “¿Qué te tuvo, con diez años?”, le preguntaba. “Existe la caracterización, cosa que tú no sabes lo que es”, le cortaba Belén.

Hay que destacar que, como ella misma recordó, Belén Esteban participó en Aída haciendo un cameo. Y de aquello ha destacado cómo había en el set una profesora para la actriz Sanseverina Lazar, que interpretaba a Aidita, pues ella nunca había visto esa situación y le sorprendió.