Antonio Rossi, tajante al hablar sobre la relación de Anabel Pantoja: "Él tiene la sartén por el mango"

Las novedades sobre la relación entre Anabel Pantoja y David Rodríguez no dejan de surgir. La pareja atraviesa momentos difíciles. Ambos están siendo investigados por un presunto delito de maltrato infantil.

La pareja es consciente de que el proceso legal en el que se encuentran es complicada y podría alargarse durante varios meses. Es por ello que han decidido prepararse para el peor de los escenarios. Según informaba Lecturas, la sobrina de la tonadillera y su pareja se han puesto en manos de un equipo de asesores legales en caso de llegar a juicio.

De esta manera, en Vamos a ver quisieron contar la última hora de la situación en la que se encuentra la pareja. "Anabel sigue en Sevilla, en casa de su madre, Merchi, y ha compartido un vídeo en redes sociales de David.(...) Aunque ellos están separados físicamente, intentan hacer vida normal. Cada uno por su lado están trabajando en estrategias legales", comentó María Lázaro, reportera del programa.

"Que cuelgue un vídeo de David, para mí es un mensaje claro para aquellos que dicen o que quieren ponerlos en el foco o que quieren difundir rumores", comentó Joaquín Prat, presentador del programa de Telecinco, ante la atención de los colaboradores.

"Ha ido pidiendo los informes del seguimiento, hasta las últimas pruebas, para ver las posibles consecuencias del suceso y de lo que ocurrió para determinar si al final hubo o no toda la intencionalidad", señaló Antonio Rossi.

En esta línea, Alexia Rivas añadía su punto de vista: "Desgraciadamente, es algo que no se va a poder borrar. Son muchas las cosas que se han dicho de Anabel (...) Esto le va a perjudicar mucho laboralmente porque las marcas son muy estrictas con los influencers. Las marcas necesitan gente con imágenes muy blancas, y para mí esto es lo que más pena me da", sentenciaba la colaboradora.

"Así no pueden seguir mucho tiempo y menos en sus circunstancias. Que uno esté en Córdoba y la otra en Canarias, no es viable. Él es joven, sin una estructura empresarial y aun así me parece que la cosa no es viable", comentaba por su parte Alessandro Lequio. "Muchas veces es lo que ellos van contando y David reconoció que las cosas no estaban muy bien con Anabel", dijo entonces Kike Callejas ante el comentario de su compañero.

El debate no terminó ahí. Antonio Rossi añadió un comentario que dejó a todos sorprendidos: "No está bien. Cuando tienes a todo el círculo reventándote día a día, claro que saltas. La cosa es que se han enfrentado a un batallón, que es el círculo de Anabel, y eso hace fricciones", explicaba el colaborador al hablar sobre la relación entre la influencer y el fisioterapeuta.

Su explicación se extendió con un comentario más: "Cuando Anabel no para, y permite determinado tipo de situaciones, hay cosas que se le escapan y afectan a la pareja. Ellos siguen muy bien, pero él tiene la sartén por el mango para destruir a todos los que le están poniendo a parir", sentenció entonces el colaborador en Vamos a ver.