El orgullo español de Jesús Calleja tras hacer historia de la TV desde el espacio: “Ganamos en algo a los americanos”

Jesús Calleja ha hecho historia en la televisión este 25 de febrero. En la nacional, y también en la mundial. El Cohete New Shepard de la empresa espacial Blue Origin despegaba esta tarde y se elevaba más allá de la línea de Kármán, el límite internacionalmente reconocido del espacio, lo que convertía a Jesús en el tercer español (y el primero no astronauta) en ir más allá de la estratosfera.

Aunque con la empresa Blue Origin hay quien viaja al espacio como quien hace turismo, Jesús, que desde pequeño soñaba con ese momento, ha querido dejar claro que en su caso ha ido a trabajar. Así lo expresaba esta noche en una rueda de prensa virtual a la que ha asistido BLUPER.

“Turismo espacial es otro apellido que nos gusta poner a los humanos”, afirmaba Jesús ante los medios, destacando que Blue Origin lo que hace es “democratizar el acceso al espacio”. “Que alguien lo quiere llamar turismo espacial, pues sí, porque si te pagas un billete al espacio, evidentemente te vas al espacio. En mi caso, concretamente, yo me he ido a trabajar”, insistía.

Y es que todo lo que ha sucedido dentro de la nave, así como antes y después podrá verse en Cuatro, y también en Prime Video, dentro de la serie documental Calleja en el espacio, de la que ya hay disponible dos episodios y hay otros dos previstos. Una cobertura que Mediaset ha complementado con un informativo especial.

Así, si en el pasado el aventurero ha recorrido pueblos de España con su helicóptero con Volando voy, o ha organizado expediciones con celebridades en Planeta Calleja, ahora a Jesús le ha tocado “currar en el espacio”, según sus palabras.

“Esto es un plan de comunicación extraordinario entre Mediaset, mis canales de televisión, y la plataforma Prime Video, que se está emitiendo en todo el mundo. Exactamente en 201 países y en muchos idiomas”, recordaba con ilusión.

Y sin olvidar a su productora, Zanskar Producciones, que fue la que contó la idea a Mediaset, y fue Mediaset, todavía con Paolo Vasile como consejero delegado, quien encuentra la manera de llevarlo a cabo asociándose con Prime Video. “Encontramos la fórmula de poder llegar al espacio para hacer televisión por primera vez en la historia. Y aunque estoy ahora mismo en tierras americanas, les hemos ganado en algo. Los españoles hemos hecho por primera vez esta historia de televisión, lo cual me siento muy orgulloso, y sobre todo, de la difusión que está teniendo en España”, reconocía con orgullo. “Hay que sacar pecho cuando hacemos las cosas bien”, sentenciaba el comunicador.

Jesús Calleja vestido con la equipación de astronauta.

“Normalmente suelo trabajar sin guiones, me gusta por la espontaneidad. Lo que ves no lo encorchetas en ningún guion”, apuntaba. Pero cuando estaba “ahí arriba, y cuando he visto cómo es el planeta desde ese ángulo, me ha sobrecogido tanto, y es tan abrumador, que me he olvidado de todo”, apunta.

Estando sin gravedad en el espacio, a Calleja le ha sucedido algo curioso: “Yo pensé que la cápsula estaba invirtiendo e íbamos a caer en picado, cuando yo sabía que la cápsula tiene que estar en esa posición todo el rato. ¿Por qué? Porque yo me había dado la vuelta en la ingravidez, y el que estaba al revés era yo y no me había enterado, estaba desubicado”, recuerda con humor.

Esta aventura es muy especial para Jesús, pero también muy diferente a lo que suele estar acostumbrado. Y es que cuando escala el Everest o baja a la sima más profunda del mundo “lo hago yo, y tomo las decisiones y calculo el plan”. Sin embargo, en este viaje espacial no tiene más remedio que obedecer. “No puedo hacer nada excepto ser un espectador. Y eso a mí me fastidia, porque no tengo ningún control”, reconoce.

Jesús Calleja saliendo de la cápsula New Shepard Blue Origin Omicrono

Este proyecto de Calleja en el espacio fue posible por el impulso que tuvo gracias a Paolo Vasile. “Cómo no voy a estar en contacto con Paolo, está informado de todo, porque no puede ser otra manera”, reconoce el aventurero. Y es que fue el italiano el que le dio ánimos para hacer su sueño realidad, y el que avanzó que se haría con una campaña de comunicación global. “Aunque ahora no esté de consejero delegado le tengo muy presente. Estoy muy agradecido, nunca me pararé de darle millones de gracias”.

Todo lo sucedido dentro de la nave se disfrutará en la tercera entrega de Calleja en el espacio. “Y luego habrá un cuarto episodio, que no quiero hacer ningún spoiler, pero creo que el episodio probablemente es el más emocional, y ahí queda”, adelanta.